Stadt Ebersberg steckt sieben Millionen Euro in marodes Hallenbad

Bis Mitte 2020 ist das Ebersberger Hallenbad noch geöffnet. Dann wird erst einmal zugesperrt, und zwar für rund eineinhalb Jahre. So lange dauern die Sanierungsarbeiten.

Ebersberg – Die in die Jahre gekommene und energetisch sehr mangelhafte Einrichtung wird generalsaniert und erweitert. Fassade, Decke, Umkleiden und Sanitärräume werden komplett erneuert und aktuellen Maßstäben angepasst.

Energieverschwendung soll bald der Vergangenheit angehören

Die lokale Agenda-Gruppe hatte vor zwei Jahren an der Außenhaut des Schwimmbads eine Temperatur von 17 Grad gemessen, während es draußen null Grad kalt war. Diese Energieverschwendung soll nach der Sanierung der Vergangenheit angehören.

Der Weg zu dieser Entscheidung war nicht leicht.

Schwimmbad wird außerdem erweitert

Über die Modernisierung hinaus wird das bald 45 Jahre alte Bad zudem erweitert. Im Bereich des derzeitigen Kinderbeckens soll ein weiteres 50 Quadratmeter großes, durch eine Glaswand abtrennbares Schwimmbecken gebaut werden. Dieses soll groß und tief (80 bis 135 Zentimeter) genug werden, dass dort neben regulärem Badebetrieb problemlos Schwimmkurse und andere Gruppenangebote wie Wassergymnastik abgehalten werden können.

Verbesserungen für die Ebersberger

„Wir versprechen uns eine große Verbesserung für die Ebersberger“, sagte Martin Schedo (CSU) in der jüngsten Stadtratssitzung, in der die Räte einstimmig dem Umbau zugestimmt haben. Das Ziel solle sein, dass das Bad, das auch als Schulschwimmbad genutzt wird, möglichst ganzjährig geöffnet hat, und zwar für deutlich mehr Stunden in der Woche als bisher. Dadurch erhoffen sich die Ebersberger eine größere Auslastung und weniger Defizit. Die Gesamtkosten für das Großprojekt werden auf etwa sieben Millionen Euro geschätzt.

UTA KÜNKLER

Ebenfalls interessant: Hiobsbotschaft: Ebersberg muss kleinere Brötchen backen