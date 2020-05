Landratsamt in Ebersberg: Mitarbeiter arbeiten nicht, bekommen aber volles Gehalt

Das Landratsamt ist im Krisenmodus: Knapp 200 Mitarbeiter arbeiten in Bereichen der Corona-Krise. Einige Mitarbeiter sind aber auch komplett vom Dienst befreit.

Fast 200 Mitarbeiter arbeiten täglich für die Bewältigung der Corona-Krise, sagte Landrat Robert Niedergesäß (CSU) vor einigen Tagen. Ein Schwerpunkt sei die Ermittlung von Kontaktpersonen von Infizierten. 300 Mitarbeiter können derzeit von zu Hause arbeiten. Insgesamt beschäftigt der Landkreis 571 Menschen.

Landratsamt: Elf Mitarbeiter komplett freigestellt

Elf Mitarbeiter wurden bisher phasenweise komplett, also mit ihrer gesamten Arbeitszeit, freigestellt. Das teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Keine Arbeit bei vollem Gehalt: Wieso werden die Mitarbeiter nicht in anderen Bereichen eingesetzt?

„Die Arbeit eines Mitarbeiters kann wegen der Corona-Krise nicht weitergeführt werden“, so die Sprecherin. Der Mitarbeiter ist wohl im Spielgeräteverleih des Kreisjugendamts beschäftigt. Das „Spielkistl“ ist wegen des Coronavirus geschlossen.

Die Schulsozialarbeit sei im Rahmen des Pandemieplans als Back-up für die Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtungen des Landkreises vorgesehen.

Vier Mitarbeiter könnten aufgrund von Vorerkrankungen nicht an ihrem Arbeitsplatz eingesetzt werden. Diese Arbeitsplätze sind nicht „homeofficefähig“, so die Behördensprecherin.

Einige Mitarbeiter wegen „mangelnder Möglichkeit von Homeoffice“ freigestellt

In einigen Bereichen waren bis zur technischen Bereitstellung der Homeoffice-Plätze Mitarbeiter tageweise freigestellt. In Bereichen wie der Registratur seien Mitarbeiter wegen „mangelnder Möglichkeit von Homeoffice“ immer noch freigestellt.

Das seien aber nur wenige Fälle im Landratsamt, teilt die Sprecherin mit. „Alle anderen sind für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen eingesetzt.“ Mitarbeiter vertreten Kollegen, die in Bereichen der Krise arbeiten. Sie erledigen ihre Aufgaben im Homeoffice oder im Landratsamt.

Die jetzt noch freigestellten Mitarbeiter sollen „bei kommenden Personalanforderungen“ für die Bewältigung der Corona-Krise eingesetzt werden.

Wenn das Landratsamt später in den Regelbetrieb zurückkehrt, sollen „diese Fälle“ sachgerecht beurteilt und aufgearbeitet werden. So soll es nicht zu Ungerechtigkeiten zwischen Mitarbeitern kommen.

Rückkehr zur normalen Arbeit werde nicht einfach sein

Die Rückkehr zur normalen Arbeit nach dem Ende des Katastrophenfalls werde nicht einfach sein, so die Sprecherin. Zudem müsse sich die Behörde auf die Zeit vorbereiten, in der sich Mitarbeiter weiter am Arbeitsplatz anstecken können. Vor allem, wenn es keinen Impfstoff oder Medikamente gegen das Coronavirus und Covid-19 gibt. Abstandsregeln an den Arbeitsplätzen müssten eingehalten werden.

