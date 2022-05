„Grapscher-Prozess“: Hohe Geldstrafe gegen Trachtenhändler

Von: Robert Langer

Der Eingang zum Amtsgericht Ebersberg. Hier musste sich der Geschäftsmann mehrere Tage lang verantworten. © pke

Ein Inhaber (65) von Trachtenmodengeschäften in der Region ist vor dem Ebersberger Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 30 000 Euro verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann mehrere Mitarbeiterinnen seines Unternehmens mehrfach und über einen langen Zeitraum sexuell belästigt hatte.

Ebersberg – Dicke Aktenordner lagen auf den Tischen, ein Zeichen umfangreicher Ermittlungen. Am sechsten Verhandlungstag ist endlich ein Urteil gefallen. Ein 65-jähriger Inhaber von Trachtenmodengeschäften in der Region ist am Montag vor dem Ebersberger Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 30 000 Euro verurteilt worden.

Mitarbeiterinnen mehrfach sexuell belästigt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann mehrere Mitarbeiterinnen seines Unternehmens mehrfach und über einen langen Zeitraum sexuell belästigt hatte. Die Rede war unter anderem von Berührungen und anzüglichen Witzen. Es ging um mehr als 50 Vorfälle. Angezeigt hatten ihn zwei Frauen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hatte im Prozess keine Angaben gemacht.

Einer der Hauptpunkte war ein Vorfall, bei dem sich der Angeklagte in der Küche eines Trachtenmodergeschäftes im Landkreis von hinten einer Mitarbeiterin genähert, sich an die gedrückt haben soll. Die drei Verteidigerinnen des Angeklagten erklärten unter anderem, der Vorfall habe so nie stattgefunden. Der Inhaber sei an diesem Tag überhaupt nicht im Geschäft gewesen.

Verteidigerinnen vermuten ein Komplott

Die Verteidigerinnen vermuteten hinter der Anklage ein Komplott. Ihr Mandant solle fertig gemacht werden. Derzeit läuft noch ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht zwischen der Angestellten und dem Eigentümer. Dabei geht des um eine Abfindung. Zudem vermuteten die Verteidigerinnen Absprachen zwischen den Belastungszeugen. Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass eine Reihe von Zeugen den Angeklagten entlasten würden. Zudem sei der Eigentümer selbst schwer krank gewesen und wolle keine Konflikte. Seine Ehefrau sei ebenfalls im Unternehmen aktiv und hätte sexuelle Übergriffe nicht toleriert. Die Hauptbelastungszeugin soll wegen ihrer persönlichen familiären und finanziellen Problemen sowie wegen der Angst vor Corona sehr angespannt gewesen sein.

Das sah der Staatsanwalt ganz anders. Er bewertete die Aussagen der Belastungszeugen in seiner knappen aber deutlichen Ausführung als glaubwürdig. Er geht davon aus, dass sich wohl um 200 bis 300 Fälle gehandelt haben könnte. Der Eigentümer habe seine Handlungen als Spaß bezeichnet, um weiter machen zu können.

