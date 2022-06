Kinder müssen Impfbuch mit zur Schule bringen - Irritation um geändertes Gesetz

Von: Josef Ametsbichler

Das gelbe Impfbuch. Bei Schülern hat das Gesundheitsamt © IMAGO/Felix Schlikis

Alle Sechstklässler im Landkreis Ebersberg müssen ihren gelben Impfpass mit zur Schule bringen, damit das Gesundheitsamt auf Impflücken hinweisen kann. Für Verwirrung sorgt ein geänderter Paragraf.

Landkreis – Alle Kinder, die derzeit eine sechste Klasse im Landkreis Ebersberg besuchen, haben vom Gesundheitsamt die Hausaufgabe, ihr gelbes Impfbuch mit in die Schule zu bringen, wo sie eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes vertraulich durchsieht. „Oft sind Impflücken den Jugendlichen und ihren Eltern nicht bewusst“, schreibt die Behörde in einem entsprechenden Rundbrief an die Erziehungsberechtigten.

Keine Konsequenzen bei Impflücken - nur ein Hinweiszettel

Wie Hausaufgaben nun mal so sind, ist das Vorzeigen des Impfbuchs Pflicht. Sanktionen drohen aber nicht, wenn der Schuss gegen Masern, Tetanus oder Corona fehlt – die Kinder bekommen ein Blatt in ihren Impfpass gelegt, das die Eltern auf Nachholbedarf hinweist. Zudem werden die Daten landesweit zur Berechnung amtlicher Impfquoten verwendet – anonymisiert, versprechen die Behörden.

Familienvater mit Sorge um Daten und Stigma

Dem Vater eines Schülers aus Glonn genügt das nicht. Er sorge sich um die Daten seines Kindes, und dass es stigmatisiert werden könnte, weil es zwar gegen alles Mögliche, aber nach durchgemachter Infektion nicht gegen Corona geimpft sei. „Generell sehe ich Impfungen als wichtig“, sagt der Mann, der nicht namentlich genannt werden will, der EZ. „Aber das hat ein Geschmäckle.

Mit einem hat er Recht: Den entsprechenden Artikel 14 im Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz, auf den das Gesundheitsamt in seinem Elternschreiben verweist, gibt es seit 1. Juni nicht mehr. Er wurde abgelöst von einem Passus im neuen Gesundheitsdienstgesetz. Das Ebersberger Gesundheitsamt verspricht der EZ: „Die Anschreiben sind (...) aktualisiert worden und werden den Erziehungsberechtigten zeitnah über die Schulen zugehen.“

Impfbuchdurchsicht bei Sechstklässlern ist rechtens - Gesundheitsamt: „Alter sehr gut geeignet“

Eine Rechtsgrundlage hat das Amt also, anders als von dem Familienvater angenommen. „Bei der Schuleingangsuntersuchung (...) und bei weiteren schulischen Impfberatungen sind vorhandene Impfausweise (...) vorzulegen, heißt es im Gesetz.

Impfen ist besonders seit Corona ein kitzliges Thema geworden. Das Gesundheitsamt wirbt für die seit 2013 verpflichtende Impfbuchdurchsicht, die im Auftrag des Bayerischen Gesundheitsministerium erfolge. das Alter der Sechstklässler sei „sehr gut geeignet“, da in diesem Zeitraum einige Erst- und Auffrischungen empfohlen seien.

