Mehr Gehalt für Angestellte am Landratsamt

Mehr Gehalt könnte es bald für die Angestellten des Landratsamtes Ebersberg geben. Nachdem die München-Zulage der Landeshauptstadt steigen soll, wollen Kreise nachziehen.

Landkreis – In einem Pressetermin in der Kreisbehörde sprach Finanzchefin Brigitte Keller von rund 270 Euro mehr im Monat für die unteren Gehaltsgruppen. Höher Verdienende profitierten nicht ganz so viel vom Anstieg, ergänzte sie.

Für den Landkreis mehr Personalkosten

Für den Landkreis bedeutet das ein Mehr an Personalkosten von rund 1,1 Millionen Euro pro Jahr. „Das ist schon ein Betrag“, so Keller. Hintergrund sei jedoch, Personal in der Kreisbehörde zu halten, das aus finanziellen Gründen wechseln wollte. „Es gehen immer die guten Leute. Das müssen wir ernst nehmen. Die Guten brauchen wir hier.“ Keller geht davon aus, dass wohl auch die einzelnen Gemeinden im Landkreis nachziehen werden.

Noch fehlt der Beschluss der Kreisgremien

Bisher würde über die Ballungsraumzulage schon 15 000 Euro mehr bezahlt. Künftig könnten es 97 000 Euro mehr im Monat als der übliche Satz sein. Begünstigte werden könnten rund 430 Mitarbeiter inklusive ihrer 300 Kinder sowie 15 Auszubildende. Es fehlt jedoch noch ein Beschluss der Kreisgremien. Umgesetzt werden könnte die Zulage mit der Debatte zum Kreishaushalt, wurde angekündigt.

Beamte sind nicht mit einberechnet

Nicht eingerechnet sind in die Neuregelung Beamte. Doch auch für diese Mitarbeiter im Landratsamt gibt es eine Initiative rund um München, die von Landrat Robert Niedergesäß unterstützt wird.

„Der Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst ist nicht gerecht, denn er gilt für ganz Deutschland“, so Keller. Wenn man in der Uckermark lebe, dann habe man ganz andere Lebenshaltungskosten. „Man muss sich nur das Thema Wohnen betrachten.“

„Unsere Bürger erwarten Qualität“

Landrat Niedergesäß betonte: „Unser Bürger erwarten Qualität aus dem Landratsamt. Das muss auch bezahlt werden. Der Landkreis wächst, die Aufgaben wachsen auch.“ Für ihn ist der Ansatz wichtig, in einer gemeinsamen Metropolregion zu denken. Die Initiative der Stadt München sei gut. Man müsse mitziehen mit der Großstadt, so Keller. Allein vom Verdienst her müsse es egal sein, ob man mit der S-Bahn von Zorneding nach München oder nach Ebersberg fahre, so Landrat Niedergesäß. Es gehe dabei auch um Fahrzeiten zum Arbeitsplatz und zurück und um Lebensqualität, so der Landrat.

