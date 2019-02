Nahrhaft und hilfreich zugleich

Das war’s: 13 Jahre Langoschstand – die Kolpinggruppe 50+ beendet ihre Arbeit. Und zum Schluss konnte noch ein schöner Erfolg gefeiert werden.

Ebersberg – In Dresden wurde die Idee zum Langoschverkauf geboren. Auf dem dortigen Stadtfest zur 800-Jahrfeier der Stadt entdeckten die Mitglieder der Kolpingfamilie Ebersberg das köstliche Schmalzgebäck. Bereits auf der Heimfahrt gab es erste Überlegungen zum Teigrezept und zu den möglichen Belägen. Bald fand sich beides mit Unterstützung der Bäckerei Freundl, die auch später beim Verkauf großzügig den nötigen Teig spendete.

Firmen helfen mit

Insbesondere Marile Ketterl, Rosmarie, Adi und Walter Gigler sowie Rup Abinger übernahmen die Organisation der Langoschaktivitäten. Zu bewältigen waren der Aufbau des Verkaufsstandes und später der Hütte, das Anheuern und Einteilen des Standpersonals sowie die Bereitstellung des benötigten Materials. Hier leistete die Ebersberger Firma Wochermaier große Unterstützung durch die Bereitstellung eines Fahrzeugs und der nötigen Gasflaschen für den Schmalzofen.

Das ungarische Schmalzgebäck wurde auf dem Ebersberger Christkindlmarkt und der Weinstraße schnell zum Renner und war von dort nicht mehr wegzudenken.

Erlös für Hilfsprojekte

Der Erlös aus dem stets gut laufenden Verkauf wurde zur Unterstützung sozialer Hilfsprojekte gespendet. In den vergangenen 13 Jahren konnte die Gruppe Pater Obermeier in Bolivien, den Sozialfond der Stadt Ebersberg, die Sternstunden sowie das Krankenhaus Ebersberg, einProjekt des Kabarettisten Christian Springer und zuletzt die Kinder- und Jugendarbeit des Klosters Zinneberg mit insgesamt rund 14 000 Euro unterstützen.

Bereits beim vergangenen Christkindlmarkt 2018 konnten einige Mitglieder der „alten Gruppe“ ihren Dienst am Stand krankheitsbedingt nicht mehr ausüben. Zum Glück waren Kolpingmitglieder der jüngeren Generation sofort bereit, die Lücken zu füllen. Dabei entstand bei der „alten Crew“ der Wunsch, die Arbeit in jüngere Hände zu geben, was zu ihrer Freude problemlos gelang.

Geld für Kloster Zinneberg

Die Gruppe 50+ bedankte sich jetzt bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die in den 13 vergangenen Jahren durch den Verzehr von Langosch zum Spendenaufkommen beigetragen haben und hofft auf die weitere Treue auch zu der jungen Nachwuchstruppe. Eine vorletzte Aktion der Gruppe bestand in der Übergabe einer Spende an das Kinder- und Jugendhilfswerk des Kloster Zinneberg.

Die leitende Schwester Christophora nahm dankbar einen Scheck über 800 Euro von Walter Gigler entgegen. Anschließend dankte die „Chefin“ der Langoschgruppe, Marile Ketterl, im gemütlichen Klostercafé ihren Mitstreitern und Helfern für die langjährige und engagierte Mitarbeit. Zum Schluss bat sie alle Mitglieder darum, auch an der letzten Aktion der Gruppe teilzunehmen. Diese besteht aus der Übergabe einer Spende an die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks in den kommenden Wochen, mit der dann die Aktivitäten der Gründergruppe endgültig enden. ez