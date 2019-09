Rad fahren für acht Elefanten - schwerwiegende Argumente

Die Ebersberger Stadtradler radelten heuer 44 mal um die Erde. Sie sparten dabei Kohlendioxid ein, dessen Gesamtgewicht acht ausgewachsenen Elefanten entspricht.

Landkreis – Die einen demonstrieren auf der Internationalen Automobilausstellung gegen etwas, die anderen demonstrieren, dass sie mit Muskelkraft 284 722 Radkilometer bewältigen und dabei selbst einen sinnvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Die Ebersberger Stadtradler radelten heuer 44 mal um die Erde.

Mit Radlhose und Funktionskleidung

Wenn sonst der Dresscode aus einem Anzug besteht, war man bei diesem Termin mit Radlhose und Funktionskleidung standesgemäß bekleidet. Im Landratsamt gab es am Montagabend einen Empfang für diejenigen, die sich an vorderster Stelle heuer beim Stadtradln beteiligt hatten. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt und erfreut sich steigender Beliebtheit.

Es geht darum, so viele Autokilometer wie möglich einzusparen. Drei Personen gingen sogar so weit, für die Wochen der Aktion ihren Autoschlüssel direkt abzugeben, weshalb sie besondere Erwähnung fanden: Es waren das Bettina Friedrich, Christian Siebel und Georg Empl.

Nicht mit dem Auto Brezn holen

„Wenn wir zum Brezen holen mit dem Auto fahren, wie sollen sie es dann lernen“, ermunterte Klimaschutzmanager Hans Gröbmayr die Runde, der jüngeren Generation auch künftig ein Beispiel zu geben. „Radlfahren geht das ganze Jahr über und ist schön.“ Er selbst brauche mit dem Rad gerade einmal 35 Minuten von Glonn nach Ebersberg – mit dem Auto seien 22.

„Durch die 1559 Stadtradlerinnen und -radler im Landkreis Ebersberg haben wir in diesem Jahr mehr als 40 Tonnen CO2 einsparen können. Das ist eine beachtliche Leistung und ein echter Beitrag zum Klimaschutz“, sagte Landrat Robert Niedergesäß und ergänzte: „Mich freut besonders, dass in diesem Jahr auch die Schulen und Kindergärten stark vertreten waren. Alleine bei der Grundschule Kirchseeon kamen 18 900 Kilometer und damit 48,8 Kilometer pro Schüler zusammen.“

Das von den Teilnehmern eingesparte Kohlendioxid summierte sich insgesamt auf das Gewicht von acht ausgewachsenen Elefanten. Fahrradaktivste Kommune im Jahr 2019 war Oberpframmern. Die 99 für die Kommune gemeldeten Radlerinnen und Radler fuhren zusammen 25 255 Kilometer – das sind 10,39 Kilometer pro Einwohner.

Bestes Team kam aus Poing

Bestes Team mit einer Gesamtleistung von 13.873,6 Kilometern und 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (das entspricht 375,0 Kilometer pro einzelnem Radler) wurde das offene Team Poing. Die beste Einzelleistung erradelte Helmut Nebel. Der Markt Schwabener fuhr stolze 3830,8 Kilometer.

Bei den Vereinen konnte sich der RSC Elkofen mühelos durchsetzen. Bei einer Leistung von 396,6 Kilometern pro Radler, 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und einer Gesamtstrecke von 11 106,1 Kilometern mussten sich die übrigen Vereine geschlagen geben.

Sieger des parallel durchgeführten Fotowettbewerbs wurde Thilo Bauer. Sein Foto wurde von einer acht-köpfigen Expertenjury (bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamtes Ebersberg und der Energieagentur Ebersberg-München sowie Mitgliedern der Fotoklubs Markt Schwaben, Vaterstetten, Glonn und Grafing) aus den 57 Einsendungen ausgewählt und zeigt einen idyllischen Sonnenuntergangs mit Rad.

Radlfreundlicher Landkreis

Der Landkreis Ebersberg will sich als radfreundlicher Kreis zertifizieren lassen, kündigte Landrat Niedergesäß an. Zu diesem Zweck hatte genau am Tag der Preisverleihung eine Vorbefahrung mit dem Rad stattgefunden, um Punkte ausfindig zu machen, die noch verbessert werden müssen. Üblicherweise dauert so ein Prozess bis zur Zertifizierung etwa vier Jahre. „Wir schaffen das schneller“, war sich Niedergesäß sicher.

Und noch eine gute Nachricht gab es an diesem Abend im Landratsamt Ebersberg: Die erhebliche Steigerung bei der Teilnehmerzahl und der Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer stammt hauptsächlich von jüngeren Teilnehmern aus Kindergärten und Schulen etwa. Sie nahmen damit denjenigen den Wind aus den Segeln, die gerne behaupten, die Jugend würde zwar demonstrieren, sich aber dann doch mit dem Auto zur Schule fahren lassen.

