Mann (30) greift seine Mutter und Schwestern mit Messer an - kurz darauf ist er tot

Schreckliche Tat in einem Ebersberger Wohnheim: Ein 30-jähriger soll zunächst drei Verwandte attackiert haben. Danach beendete er offenbar sein Leben selbst.

Update um 19.45 Uhr: Wie unsere Redaktion am Tatort erfahren hat, handelt es sich bei dem Toten um einen Mann mit bosnischen Wurzeln. Er soll seine Mutter (52) in dem Schwesternwohnheim besucht haben. Begleitet wurde er dabei von seinen beiden Schwestern. Zusammen seien die Kinder der 52-Jährigen aus München angereist.

In dem Wohnheim muss das Familientreffen aus noch unbekannten Gründen eskaliert sein. Es kam zu der Bluttat. Der 30-Jährige griff seine Mutter und seine Schwestern mit einem Messer an. Die Frauen wurden zum Teil schwer verletzt. Lebensgefahr soll glücklicherweise nicht bestehen.

Die Polizei rückte nach der Alarmierung mit einem Großaufgebot an. Zunächst wurde ein Amoklauf befürchtet, der familiäre Hintergrund des Angriffs kam erst später heraus. Mindestens zehn Streifenwagen trafen am Wohnheim ein. Kurz darauf fanden die Beamten den 30-Jährigen in dem Gebäudekomplex - tot. Offenbar hatte er seinem Leben selbst ein Ende gesetzt.

Ebersberg - Rettungsdienst und Polizei wurden am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einem Wohnheim in der Von-Scala-Straße gerufen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte drei Frauen mit einem Messer teilweise schwer verletzt. In einem benachbarten Teil des Wohnheimes fand die Polizei wenig später die Leiche eines 30-jährigen Mannes, der sich offensichtlich mit einem Küchenmesser selbst tödliche Verletzungen zugefügt hatte.

Tat ereignete sich offenbar im sogenannten „Schwesternwohnheim“

In der Von-Scala-Straße befindet sich ein Personalwohnheim der Berufsfachschule für Krankenpflege, direkt neben der Kreisklinik Ebersberg. Noch ist jedoch nicht bestätigt, dass sich die Bluttat in diesem Wohnheim abspielte.

Die Ebersberger Polizeibeamten gehen von einem Suizid aus

Soweit die Beamten der Polizeiinspektion Ebersberg und die hinzugezogenen Erdinger Kriminalbeamten bislang ermitteln konnten, handelt es sich beim tot aufgefundenen Mann um den Tatverdächtigen. Er hatte zuvor die drei Familienangehörige mit dem Messer angegriffen und verletzt.

Eine 52-Jährige wurde in ein Münchner Krankenhaus geflogen

Alle drei verletzten Frauen wurden in Kliniken eingeliefert. Das am schwersten verletzte 52-jährige Opfer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Kripo Erding am Tatort dauern derzeit an.

