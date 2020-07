Radmuttern-Aufschrauber in Ebersberg schlägt wieder zu: +++Autofahrer baut Unfall+++

Erneut wurde an Autos manipuliert. Alle Vorfälle ereigneten sich wohl in der Kreisstadt. Der Täter ist weiter unbekannt.

Update vom 3. Juli 2020: Erneut Radmuttern gelockert

Ebersberg - Wieder wurden in der Kreisstadt Radmuttern an Autos gelockert. Mittlerweile sind vier Vorfälle bekannt.

Am Mittwoch, in der Zeit von 18 bis 20.15 Uhr, wurden an einem Mercedes Vito die Radmuttern an beiden Vorderrädern gelockert. Der Wagen ist ein Firmenfahrzeug eines Elektroinstallateurs aus dem nördlichen Landkreis.

Der Fahrer bemerkte es erst während der Fahrt

Der Fahrer bemerkte es erst während der Fahrt. Wo der unbekannte Täter sich an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht hatte, konnte nicht geklärt werden. Möglich wäre sowohl Ebersberg als auch Hohenlinden.

Der Fahrer hat das Schlagen der Vorderräder bemerkt, bevor es zu einem Unfall oder zu Schäden am Fahrzeug gekommen ist.

Weniger Glück hatte ein Mann aus Zorneding

Weniger Glück hatte ein Mann aus Zorneding. Als er am 18. Juni mit seinem Seat Ibiza auf der B 304 von Ebersberg in Richtung Kirchseeon fuhr, löste sich der vordere linke Reifen von der Achse und verkantete sich im Radkasten.

Dadurch wurden sowohl der Kotflügel, als auch die Bremsanlage und die Felge beschädigt. Tatzeit und Tatort konnten nicht genau eingegrenzt werden. Vermutlich manipulierte der Täter den Wagen in Ebersberg.

Bisher keine Täterhinweise

Am selben Tag, Vormittag, wurde ein Pkw Mercedes auf dem Schlossplatz in Ebersberg angegangen. Hier wurden die Radschrauben des rechten Vorderrades gelockert (wir berichteten). Schaden entstand nicht.

Wer hinter den Vorfällen steckt, weiß die Polizei nicht. Bisher sind keine Täterhinweise bekannt geworden, teilte Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius mit.

Erstmeldung vom 30. Juni 2020: Radmuttern-Aufschrauber in Ebersberg

Ebersberg - Ein Radmuttern-Aufschrauber geht in der Kreisstadt um: Der Polizeiinspektion Ebersberg wurden zwei Fälle gemeldet, in denen an den Wagen mehrere Radschrauben gelockert wurden.

Opel Meriva in Tiefgarage der Kreisklinik abgestellt

Im ersten Fall war ein Opel Meriva am Sonntag tagsüber in der Tiefgarage der Kreisklinik Ebersberg abgestellt. In dieser Zeit hat ein unbekannter Täter wohl die Radschrauben an beiden Vorderreifen gelockert, teilte die Polizeiinspektion in Ebersberg mit. Die Fahrerin hat es erst während der Heimfahrt nach Vaterstetten bemerkt. Sie hat ein seltsames Geräusch gehört.

Ihre Werkstatt: Es war großes Glück, dass sich der Vorderreifen nicht während der Fahrt gelöst hat, so die Polizeibeamten.

2. Fall: Ein grauer Mercedes

Im zweiten Fall war ein grauer SUV, ein Mercedes, bereits am 18. Juni am Vormittag, am Ebersberger Schlossplatz abgestellt. Die Polizei vermutet, dass in dieser Zeit die Radmuttern des vorderen linken Reifens gelockert wurden.

Der Halter bemerkte bereits auf der Heimfahrt nach Grafing, dass sich der Wagen „schwammig“ verhielt und fuhr deshalb vorsichtig nach Hause. Er stellte den SUV bis gestern in eine verschlossene Garage.

Als der Grafinger gestern die Reifen überprüfte, stellte er fest, dass die Radmuttern des vorderen linken Reifens gelockert wurden.

Niemand wurde konkret gefährdet

In beiden Fällen wurde niemand konkret gefährdet, so die Polizei. Da es „jedoch nur vom Glück abhing“, dass nichts passierte, wurde ein Verfahren wegen des Versuchs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Wer Hinweise zur Aufklärung der Taten geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Ebersberg wenden: Tel. 08092/ 82680.