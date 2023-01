Fußgänger prügelt Helfer und tritt und spuckt gegen Polizisten

Von: Josef Ametsbichler

Festgenommen wurde der 41-jährige betrunkene Randalierer. © Rene Traut / IMAGO

Ein betrunkener Fußgänger hat in Ebersberg sich selbst und anderen geschadet und so einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ebersberg - Ein betrunkener Fußgänger hat am Montagabend in Ebersberg für einigen Aufruhr gesorgt. Am 2. Januar befand sich ein 41-jähriger aus dem nördlichen Landkreis Ebersberg laut Polizeibericht wohl auf dem Nachhauseweg im Stadtgebiet Ebersberg. „Offenbar konsumierte er zuvor erhebliche Mengen an Alkohol“, so die Beamten. Aufgrund seiner Alkoholisierung und der damit einhergehenden motorischen Ausfälle fiel er mehrfach zu Boden und zog sich diverse Schürfwunden zu.

Anwohner wollen helfen - und müssen es büßen

Anwohner, die sich um den Betrunkenen Sorgen machten, versuchten ihm zu helfen, indem sie ansprachen und einen Rettungswagen riefen. Der 41-Jährige verweigerte laut Polizei jedoch jede angebotene Hilfe.

Als ihn wenig später erneut ein Anwohner ansprach, ging demnach der 41-Jährige ohne ersichtlichen Grund auf diesen los, sodass der Mann leicht verletzt wurde.

Polizei muss sich bei Festnahme gegen Tritte und Spuckattacken wehren

Auch gegenüber den kurz darauf hinzukommenden Polizeibeamten zeigte sich der 41-Jährige wenig kooperativ, berichten die Beamten weiter: Zunächst verweigerte er die Angabe seiner Personalien und versuchte bei der anschließenden Durchsuchung zur Feststellung seiner Identität nach den Beamten zu treten. Zudem titulierte er die eingesetzten Beamten mit diversen Kraftausdrücken und Beleidigungen. Außerdem erfolgten mehrfache Spuckattacken gegen die Beamten.

Polizeibeamte wird verletzt, Betrunkener muss in Ausnüchterungszelle

Da der Betrunkene erkennbar aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die weitere Nacht in der Haftzelle der Polizeiinspektion Ebersberg. Auch hierbei leistete er massiven Widerstand. Eine Beamtin wurde leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Den 41-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

