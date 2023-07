Brand in Asylunterkunft: Gebäudeteil unbewohnbar

Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nacht am Einsatzort.

Ein nächtliches Feuer in einer Asylunterkunft in Ebersberg hat einen Großeinsatz ausgelöst. Es gibt bereits Hinweise zur Brandursache.

Ebersberg - Nächtlicher Einsatz in Ebersberg: In der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr meldeten Bewohner der Asylunterkunft in der Wasserburger Straße eine starke Rauchentwicklung im Keller des Nebengebäudes. Es folgte ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei. Das Feuer konnte laut Polizeibericht schnell gelöscht werden.

Alle Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Da das Nebengebäude bis auf Weiteres unbewohnbar ist, wurden die Bewohner durch das Landratsamt Ebersberg in eine andere Unterkunft verlegt. Als Brandursache wird eine defekte Waschmaschine oder ein defekter Trockner vermutet, melden die Beamten weiter. Die Polizeiinspektion Ebersberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

