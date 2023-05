„Inszenierung“: Bahn verweigert Kritik-Konferenz zum Brenner-Zulauf

Bahn-Kritiker bei Termin in Ebersberg unter sich

Zu einem Termin mit Politikern und Vertretern der Bürgerinitiative Brenner-Nordzulauf hat das Landratsamt nach Ebersberg geladen, um die Bahn-Pläne zu kritisieren. Der Konzern macht da nicht mit.

Landkreis – Die Auseinandersetzung um den richtigen Weg zum Brennerbasistunnel ist um einen Eklat reicher. Die Bahn schlägt eine Einladung ins Landratsamt aus. Bei einer Pressekonferenz am Montag will die „Bürgerinitiative Brennernordzulauf im Landkreis Ebersberg“ (BI) neue Kritikpunkte an der Auswahltrasse „Limone“ vorstellen. Nun werden die Bahn-Kritiker dabei ungeplanterweise unter sich sein, eingeladen haben die BI und Landrat Robert Niedergesäß (CSU) etwa den Bundestagsabgeordneten Andreas Lenz (CSU), die Landtagsabgeordneten Thomas Huber (CSU) und Doris Rauscher (SPD) sowie betroffene Bürgermeister.

Bahn-Planer kritisiert „teils beschämenden“ Umgang: „Sind keine Schauspieler!“

„Wir sind keine Schauspieler, wir sind Ingenieure“, sagte Brennernordzulauf-Gesamtprojektleiter Matthias Neumaier bei einem kurzfristig anberaumten Gespräch mit Pressevertretern am Freitag in Ebersberg. Es sei „teils beschämend“, wie die Bürgerinitiative bei der Auseinandersetzung mit den DB-Planern vorgehe.

So habe der Konzern von den neuen Vorwürfen, die sich vorwiegend mit dem Thema Lärmschutz befassen nur über Umwege aus einer Pressemitteilung erfahren. Das entsprechende Papier liege der Bahn nicht vor. Zu der Veranstaltung am Montag sei man nicht eingeladen, sondern in der Ankündigung „einfach eingepreist“ worden. Die Bahn werde zu dem Kritikpapier Stellung beziehen, wenn sie die Gelegenheit bekomme, sich damit zu befassen.

Scharfe Kritik: Bahn soll Fehler gemacht und sich nur selbst geprüft haben

Die Bürgerinitiative hatte in zwei kurz hintereinander versandten Pressemitteilungen neue Kritikpunkte genannt, etwa bei der Ausgestaltung von Lärmschutzwänden oder bei der Berücksichtigung denkmalgeschützter Gebäude. In diesen Fällen sei die bestandsnahe Trasse „Türkis“, auf die sich etwa der Kreistag in einer Resolution als Wunschtrasse festgelegt hatte, „zu Unrecht schlechter gestellt“ worden. Bei einem anschließend durchgeführten „Stresstest“ zur Validität des Auswahlverfahrens habe „sich die Bahn überwiegend selbst geprüft“.

Bei der DB will man diese Kritik nicht hinnehmen, verweist unermüdlich auf externe Gutachter und einen „objektiven Kriterienkatalog“, dessen Anwendung klar zugunsten der Trasse „Limone“ ausgefallen sei. Diese vergleicht Projektleiter Neumaier mit einer Umgehungsstraße, „die man nicht durch einen Ortskern planen würde“.

Bahn wird persönlich: Kritik an Analysen von Aßlinger Ingenieur

Die Befürworter des bestandsnahen Ausbaus stützen sich bei ihrer Argumentation stark auf die Analysen des Ingenieurs Andreas Brandmaier aus Niclasreuth bei Aßling. Und hier wird der Konflikt persönlich. Man habe Brandmaier ins Dialogforum eingebunden und hätte die neue Kritik gern direkt geklärt, so Projektabschnittsleiter Dieter Müller. Die Bahn lässt durchklingen, dass sie den Niclasreuther wegen seines Wohnorts nah an der Trasse „Limone“ für befangen hält. Der Termin am Montag, flankiert von der Lokalpolitik, habe etwas von einer „Inszenierung“.

DB-Planer Müller sagt: „Ich habe das Gefühl, dass unsere Argumente nicht gehört werden sollen, sondern ein Gefühl der Unsicherheit erzeugt werden soll.“ Die BI wirft der Bahn vor, Brandmaiers „professionell validierte Analyse“ „ins Lächerliche zu ziehen“.

