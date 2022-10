Bisher Kosten von 22 Millionen: Impfzentrum steht vor dem Aus

Von: Josef Ametsbichler

Schlange vor dem Ebersberger Impfzentrum: Ein Bild, das schon lange der Vergangenheit angehört. © Rossmann

Zum Jahresende schließt die Einrichtung am Ebersberger Sparkassenplatz endgültig ihre Pforten.

Ebersberg – Das Impfzentrum Ebersberg schließt zum Ende des Jahres endgültig seine Türen. Diese Konsequenz aus der entsprechenden landesweiten Ankündigung von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bestätigen das Landratsamt und die Betreiberfirma Tresec. „Das ist okay so“, so Landrat Robert Niedergesäß (CSU) am Mittwoch bei einem Pressegespräch. „Der große Boom ist durch.“ Derzeit würden rund 500 Impfdosen pro Woche am Ebersberger Sparkassenplatz verabreicht – die meisten davon Viertimpfungen.

Der Vertrag mit der Betreiberfirma Tresec laufe ohnehin aus, ergänzt Behördensprecherin Evelyn Schwaiger. Eine Schlussrechnung werde man aufgrund der flexiblen Vertragsgestaltung, die bedarfsgerechte Öffnungszeiten und Personalausstattung bedeute, erst im Januar 2023 präsentieren können. Seit dem Start Ende 2019 seien Kosten von rund 22 Millionen Euro durch das Impfzentrum aufgelaufen, teilt das Landratsamt auf EZ-Nachfrage mit. „Sie werden direkt über den Freistaat abgerechnet, belasten also nicht den Kreishaushalt“, so die Sprecherin.

Von 2 zu über 200 Mitarbeitern

Liam Klages, Geschäftsführer der Betreiber-Firma Tresec sagt, er könne nicht beurteilen, ob die Schließung der Impfzentren zum Jahreswechsel die richtige Entscheidung sei. „Dass das irgendwann kommt, war klar“, sagt er. Die Firma, die als Zwei-Mann-Betrieb die Aufgabe in Ebersberg übernahm, ist auf über 200 Mitarbeiter angewachsen und hat sich im Rettungsdienst-Gewerbe diversifiziert. Vollzeit-Mitarbeiter seien von der Schließung des Impfzentrums kaum betroffen, da wenige dort hauptberuflich tätig seien. Das benachbarte Testzentrum am Sparkassenplatz, ebenfalls in der Hand der Tresec, soll weiterlaufen.

