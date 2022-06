Corona im Landkreis Ebersberg: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 600

Neue RKI Zahlen

Von Raffael Scherer schließen

Die Corona-Pandemie ist im Landkreis Ebersberg weiterhin nicht vorbei. So vermeldet das Landratsamt dutzende Neuinfektionen.

Am Freitag, 24. Juni 2022, sind im Landkreis Ebersberg 174 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Eine Woche zuvor war wegen des Feiertags am Donnerstag kein neuer Infektionsfall verzeichnet, teilte das Landratsamt nun mit. Insgesamt seien aktuell 911 Menschen aus dem Landkreis Ebersberg positiv auf das Corona-Virus getestet. Bisher, so das Landratsamt, wurden hier 56 866 Bürgerinnen und Bürger nachweislich positiv mit einem PCR-Test getestet. 55 670 gelten als geheilt, 285 sind leider verstorben.

Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Ebersberg zum Stand 24. Juni 2022, 0 Uhr laut RKI bei 651. Er gibt an, wie viele Menschen sich bezogen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen neu mit dem Corona-Virus infiziert haben. In der Kreisklinik Ebersberg werden aktuell zehn Patientinnen und Patienten mit einer bestätigten Infizierung mit SARS-CoV-2 auf der Normalstation behandelt. Auf der Intensivstation muss eine Person versorgt werden, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Es gibt keinen Corona-Verdachtsfall in der Klinik.

Neue Öffnungszeiten im Ebersberger Impfzentrum

102 225 Menschen haben laut Landratsamt im Landkreis Ebersberg eine Erstimpfung erhalten. 39 198 Impfungen davon haben Hausärzte vorgenommen. Bereits zum zweiten Mal geimpft sind 104 777 Landkreisbürgerinnen und –bürger. 43 098 Zweitimpfungen erfolgten in Hausarztpraxen. 91 668 Geimpfte haben Auffrischungsimpfungen erhalten, 35 300 von ihnen über den Haus- oder Facharzt. Der Landkreis Ebersberg hat eine Impfquote von 70,94 Prozent. Vollständig geimpft mit Erst- und Zweitimpfung sind 72,72 Prozent. 63,62 Prozent haben bereits Auffrischungsimpfungen erhalten.

Kostenlos und ohne vorherige Terminvereinbarung kann man sich im Impfzentrum in Ebersberg eine Corona-Schutzimpfung holen. Ab 1. Juli 2022 gelten dort neue Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag und Samstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.