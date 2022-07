Corona-Sommerwelle erfasst Landkreis Ebersberg - Zahlen schießen in die Höhe

Von: Michael Acker

Teilen

Experten raten dazu, wieder auf freiwilliger Basis FFP2-Masken zu tragen, die Zahl der Infektionen im Landkreis Ebersberg werde steil ansteigen, so ihre Befürchung. © Dpa

Sprunghafter Anstieg der Virenlast im Abwasser lässt Experten Warnung aussprechen. Die Corona-Pandemie ist trotz der warmen Temperaturen nicht vorbei.

Landkreis – Coronaviren sitzen zwar erstmal im Rachen und in der Nase und wandern später Richtung Lunge. Kleine Stückchen des Virus finden sich aber auch im Darm. Von dort gelangen sie ins Abwasser. Wird dieses untersucht, was im Landkreis Ebersberg seit geraumer Zeit der Fall ist, lassen sich Corona-Wellen erkennen, bevor die offiziellen Meldezahlen steigen. Eine solche Welle sagen Experten nun für die Region voraus, wie das Landratsamt Ebersberg am Dienstag mitteilte.

Bei den Untersuchungen des Abwassers in Ebersberg, Grafing und Glonn zeigten die Werte für die drei vergangenen Wochen insgesamt einen starken Anstieg der Biomarker-Konzentration. Das hätten die Wissenschaftler berichtet, die die Proben auswerten, so die Kreisbehörde. Das Abwasser der Kreisstadt zeige eine starke Zunahme von Mitte auf Ende Juni. Nach sehr niedrigen Biomarker-Konzentrationen Mitte Juni sei hier ein starker Anstieg in den letzten beiden Wochen festgestellt worden.

Auch Delta spielt noch große Rolle

Auch die Stadt Grafing verzeichne insgesamt eine starke Zunahme der Biomarker ab Mitte Juni. Nach einer relativ niedrigen Konzentration sei zunächst ein sprunghafter Anstieg erfolgt und dann eine leichte Abnahme in der vergangenen Woche. In Glonn sei ebenfalls eine starke Zunahme von Mitte bis Ende Juni aufgetreten. Hier sei nach niedriger Biomarker-Konzentration zunächst ein leichter und dann ein sprunghafter Anstieg erfolgt, sagt das Landratsamt.

Die Fachleute vermuteten eine relativ hohe Dunkelziffer von Infizierungen im Landkreis. Neben den Omikron-Varianten spiel auch die Delta-Variante von SARS-CoV-2 dabei eine Rolle. Die Wissenschaftler rechnen für alle drei untersuchten Bereiche mit einem Anstieg der Anzahl der Menschen, die sich neu mit dem Corona-Virus infizieren. Die Corona-Sommerwelle habe den Landkreis erfasst, so das Fazit. Sie raten dazu, trotz der Lockerungen bei der Maskenpflicht auf freiwilliger Basis FFP2-Masken zu tragen, da nur diese wirklich Wirkung zeigten. Angesichts der hohen Fallzahlen und trotz bisher vorwiegend milder Verläufe sollten Infektionen vermieden werden – besonders auch mit Blick auf Long-Covid.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.