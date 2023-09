Das große Knattern: Tausende feiern 1. Oberndorfer Mopedrennen

Von: Peter Kees

Teilen

Bestens betreut war dieser Starter von seiner Boxen-Crew mit Abkühlung und Sonnenschutz. © ja

Es war eine große Parcours-Gaudi mit der 50er Kubik: Einen Besucheransturm erlebte das 1. Oberndorfer Mopedrennen. Hier sind die Fotos und Eindrücke.

Oberndorf – Um die 3000 Menschen tummelten sich am gestrigen Sonntag bei angenehmen Temperaturen zum ersten Mopedrennen in Oberndorf. Der gemulchte Stoppelacker, auf dem die Rennstrecke mit weiß-roten Bändern abgesteckt war: trocken und fest. Es war nicht zu heiß und die Wassermassen vom Himmel waren Vergangenheit. Man fühlte sich fast wie bei einem der legendären Biker-Festivals in Amerika.

Mit Vollgas übers Stoppelfeld: Ab Rennstart wurde es laut und die Fahrer kämpften ehrgeizig ums Weiterkommen und den Sieg – vor rund 3000 Zuschauern, die nach Oberndorf bei Ebersberg gekommen waren. © PETER KEES

Rund 3000 Besucher staunen über groß aufgebaute Moped-Gaudi auf Feld bei Ebersberg

16 Rennfahrer waren mit ihren Mopeds am Start. Manche aus Niederbayern, andere aus München und der Region, einige aus dem Landkreis. Zum Rennen qualifizierten sich in der Vorrunde schließlich 15. Rings um die Rennstrecke war alles mit Zuschauern belegt. Die Erwartung war groß, die Stimmung bestens.

Die zwei Moderatoren, Michael Maillinger und Martin Maillinger, beide aus Oberndorf, aber nicht verwandt, kommentieren die einzelnen Rennrunden, einer aus neun Metern Höhe, der andere direkt vom Rennfeld aus. Fünf Mal muss jeder Fahrer die Strecke umrunden. Die Zeitmessung hatte der Skiclub Falkenberg übernommen. Jeweils vier Fahrer traten in K.o.-Runden gegeneinander an. Die Aufregung war groß.



Hingucker-Outfit: Der Herr mit Startnummer 1. © PETER KEES

Direkt neben dem Startplatz, der zugleich der Zieleinlauf war, saßen die Juroren, Männer und Frauen, etwa 20 Leute der Freiwilligen Feuerwehr und des Oberndorfer Burschenvereins. Die erste Fahrt wurde mit Spannung erwartet. Die Maschinen sahen unterschiedlich aus: alte Mofas waren am Start, ebenso scheinbar starke Rennmaschinen. Doch alle hatten 50 Kubikzentimeter Hubraum. Das war die Vorgabe.



Oberndorfer Mopedrennen 2023: Hindernisparcours auf dem Stoppelfeld

Zur Rennstrecke: Die Fahrer durften nicht einfach am Acker ihre Runden drehen, sondern mussten verschiedene Hindernisse überwinden. Einen kleinen Hügel galt es zu überfahren, scharfe Kurven mussten sie nehmen oder ein Tor, das mit Sandsäcken ein Hindernis bildete, durchfahren.



Kopf runter war bei diesem Hindernis mit baumelnden Jutesäcken angesagt, das die Starter durchfahren mussten. © PETER KEES

Mopedrennen bei Ebersberg: Kuriose Pannen amüsieren das Publikum

Schon in der ersten Runde zeichneten sich unterschiedliche Stärken ab. Während der erste bereits durch die Ziellinie fuhr, hatte ein anderer die Strecke erst dreimal umrundet. Beim zweiten Durchlauf schied prompt einer aus, weil sein Moped nicht mehr ansprang. Er musste schieben. Die dritte Runde startete verspätetet, denn einer der Fahrer kam nicht zum Start. „Wo ist die Startnummer 10?“ riefen die Moderatoren immer wieder in ihre Mikrofone. Der Mann fand seinen Schlüssel nicht mehr und musste deshalb pausieren, durfte aber später wieder mitfahren – mit wiedergefundenem Schlüssel. Als diese Runde endlich losging, musste prompt abgebrochen werden, denn die Rennfahrer waren zu hitzköpfig und hatten zu früh am Gashahn gedreht – Fehlstart! Neustart. Auch die vierte Runde hatte ihre Startschwierigkeit. Erneut war einer nicht erschienen.



„Boxenluder“ steht auf den Schärpen der Offiziellen mit Zielflagge. © PETER KEES

Dem Publikum machten diese kleinen Makel große Freude. Von den 15 angetretenen Fahrern kamen acht weiter. Wieder durften jeweils vier Fahrer gegeneinander antreten. In der Finalrunde schließlich entschied sich, wer Sieger wurde. Platz 1 erreichte der 57-Jährige Mike Petzold aus Erdweg im Landkreis Dachau, der schon in der ersten Runde mit großem Abstand zu seinen Konkurrenten aufgefallen war. 12 PS hat seine Fanatic Caballero aus dem Jahr 1979. Platz 2 ergatterte Markus Reiterberger aus Obing, Platz 3 sein Bruder Stefan.



Gewonnen hat Mike Petzold (57) aus Erdweg im Kreis Dachau. © PETER KEES

Der Sieger gewinnt ein Zündapp-Moped - Andere punkten mit ihrer Verkleidung

Das Konzept der Oberndorfer war aufgegangen, das erste Mopedrennen auf dem Stoppelacker ein großer Erfolg. Weil es in erster Linie um den Spaß ging, waren die Teilnehmer aufgerufen, sich zu kostümieren. Die Folgen dieses Aufrufs: Ein Starter mit Teufelshörnern, einer in Strapsen, einer im Ringelkleid. So sah das Rennen mitunter auch etwas nach Fasching aus. „Toll, was die Oberndorfer da auf die Beine gestellt haben“, kommentierte der Sieger das Rennen. „Sehr professionell. Sie sollten das unbedingt fortsetzen.“ Der Aufwand war enorm. An der Rennstrecke etwa war viel Unterhaltungstechnik aufgebaut. Eine Gaudi war der Rennnachmittag auf alle Fälle, ein Highlight für Fahrer und Zuschauer. Belohnt wurde der Sieger mit einem Zündapp-Moped. Ein „Solo Mars“-Mofa wurde im Publikum verlost.



Oldtimer-Mopeds konnte man abseits des Rennens bestaunen. © PETER KEES

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.