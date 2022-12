Gegen Schweinepest und Geldverschwendung: Landratsamt im Zahlenfieber

Von: Josef Ametsbichler

„Das wird genial!“, sagt Landratsamts-Managerin Brigitte Keller. Mit einer Digitalisierungsoffensive will sie das Landratsamt in Krisen handlungsfähiger machen und Millionen einsparen. © Stefan Roßmann

Schüler, Blackouts, Schweinepest: Das Landratsamt Ebersberg fährt eine Digitaloffensive, die Kosten sparen soll. „Dashboard“ lautet dabei das Zauberwort.

Landkreis – Für einen Moment, als sie so die Maus über den Schreibtisch schubst, und mit dem Zeiger an Diagrammen, Tabellen, Zahlenreihen zupft, wirkt Brigitte Keller, als gewinne sie gerade bei einem Computerspiel. „Da kann man sich endlos spielen!“, sagt die Leiterin Abteilung I im Landratsamt Ebersberg, Stellvertreterin des Landrats im Amt. Dabei ist es ihr bierernst mit den Zahlen und Grafiken, die da über den Bildschirm flimmern. Seit der Corona-Krise gibt es im Landratsamt Ebersberg ein neues Zauberwort. Es lautet „Dashboard“.

Dashboards im Landratsamt Ebersberg: Digital-Offensive während der Corona-Zeit

Aus dem Neudeutschen übersetzt, heißt das schlicht Armaturenbrett. Ein Dashboard ist schlicht eine Fülle von Zahlen so aufbereitet, dass sie sich zu einem Gesamtbild fügen. Das klingt dröge, ist für Brigitte Keller aber die Zukunft, wie das Landratsamt effektiv zu führen ist. In der Coronakrise zeigten die ersten Dashboards Inzidenzen, Impfquoten, Intensivbettenbelegungen. Doch längst gibt es Dashboards zu Schülerzahlen, Schweinepest, Blackout-Management und Mitarbeiterstatistiken. Vergleichbare und tagesaktuelle, digital abrufbare Zahlen, die das Entscheiden erleichtern sollen.

Kosten sparen dank Anwesenheits-Statistik

„An welchen Wochentagen ist die Krankheitsquote am höchsten?“, fragt die Landratsamts-Chefin. „Falsch! Montag und Freitag sagt jeder.“ Ihre Zahlen hätten aber gezeigt: Es sind der Dienstag und der Mittwoch. „Das erfährt man, wenn man vom Vermuten ins Messen kommt“, sagt Keller. Es habe auch einen praktischen Nutzen, dass sie für jeden Tag abrufen kann, wie viele Mitarbeiter krank, eingestempelt oder im Homeoffice sind: Für den Neubau des Landratsamtes am bisherigen Sparkassenplatz plane man mit „Open-Space-Büros“, in denen die Mitarbeiter keine festen Schreibtische mehr haben. Bisher seien die Planer davon ausgegangen, dass man dabei Platz für eine Anwesenheitsquote von 70 Prozent schaffen müsse. Ihr Dashboard zeige aber, dass 60 Prozent reichten, sagt Keller. Ein zahlenmäßig kleiner, aber teurer Unterschied: „Dazwischen stecken Kosten in Millionenhöhe.“

Schweinepest: Suchtrupps können Fundstellen im Ebersberger Forst digital melden

Sollte die Afrikanische Schweinepest im Landkreis Ebersberg ausbrechen, müssten Suchtrupps den Forst nach Wildschwein-Kadavern durchkämmen. Ein vorbereitetes Dashboard soll dann die Fundstellen ersichtlich machen, die Bergung vereinfachen und Schwerpunkte aufzeigen.

Blackout-Dashboard fürs Katastrophenmanagement im Landkreis Ebersberg

Sollte ein Blackout, ein großflächiger Stromausfall, den Landkreis treffen, soll ein vorbereitetes Dashboard für die Rettungsdienste und das Katastrophenmanagement die kritische Infrastruktur aufzeigen – etwa Tankstellen, die bei zusammengebrochenem Netz noch Treibstoff liefern könnten. Oder wie viele Stunden welcher Notstromgenerator noch laufen könne. Diese Daten seien im Ernstfall auch auf analogen Lagekarten greifbar, ohne Saft. „Das ist alles mitgedacht.“

Schülerzahlen öffentlich einsehbar

Nicht alle diese Dashboards sind öffentlich einsehbar. Doch zu Corona und den Schülerzahlen der weiterführenden Schulen etwa sind die Informationen im Internet abrufbar. Wer etwa die Schülerzahlen der Lena-Christ-Realschule Markt Schwaben und der 2010 gegründeten Dominik-Brunner-Realschule in Poing nebeneinanderlegt, könnte auf die Idee kommen, dass die neuere der älteren Schule das Wasser, sprich, die Schülerzahlen abgräbt.

„Ob es so etwas überhaupt in einer anderen Kommune in Deutschland gibt, weiß ich nicht“, sagt Keller über ihre Zahlenfülle. Die Kosten für den Kreis bewegten sich im fünfstelligen Bereich, das meiste davon entfalle auf die neu geschaffene Stelle der Datenspezialistin Dorelia Zangrando, die die Dashboards fürs Amt erstellt. „Eine Granate!“, sagt die Chefin.

Energie-Dashboard soll auf ungewöhnliche Verbräuche hinweisen

Das nächste Projekt haben die Landkreis-Managerin und ihre Datenspezialistin schon im Visier: Ein Energie-Dashboard, das automatisiert die Verbrauchsdaten der Gebäude im Landkreis-Eigentum erfasst – Wärme, Wasser, Strom. Das gebe nicht nur einen besseren Überblick, wo etwa der Sanierungsbedarf am größten sei, sondern könne auch „abnormale Verbräuche“ aufzeigen. Keller nennt das Beispiel des Wasserschadens vor zwei Jahren im Gymnasium Vaterstetten. Jemand hatte damals ein Toilettenventil geöffnet, das über ein ganzes Wochenende ausströmende Wasser richtete Sanierungskosten an, die laut Keller mittlerweile in die Hunderttausende gehen. „In der Zukunft würde der Hausmeister eine Warnmeldung aufs Handy bekommen, nachschauen und das Wasser abdrehen können“, erklärt Keller ihre Vision. „Das wird genial!“

