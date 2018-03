Rentner 100 Euro aus Kommode geklaut

Die Täterin nutzte die Situation blitzschnell aus, stahl 100 Euro und verschwand wieder. Nach ihr sucht jetzt die Polizei.

Ebersberg – Frecher Diebstahl im Seniorenzentrum: Am Mittwochnachmittag klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Wohnungstüre eines Ebersberger Rentners. Scheinbar bat die Person zunächst um Geld und verwickelte anschließend den stark dementen Rentner in ein Gespräch.

„Dabei nutze sie dessen Gesundheitszustand schamlos aus und entwendete 100 Euro, welche in einer Kommode im Wohnzimmer verwahrt waren“, so die Polizei.

Unglücklicherweise war die rüstige Ehefrau des Geschädigten nicht zugegen, weshalb die Täterin das Seniorenzentrum unbehelligt verlassen konnte. Die Unbekannte war ca. 35 Jahre alt, schlank, hatte einen osteuropäischen Akzent und war mit einem Kleinkind (Mädchen, ca. vier Jahre alt) unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizei Ebersberg, Tel. (0 80 92) 82 68-0.