Ebersberger Klinik-Geschäftsführer hat gekündigt

Von: Michael Acker

Stefan Huber, Geschäftsführer der Ebersberger Kreisklinik, verlässt das Haus zum Ende des Jahres. © Stefan Rossmann

Stefan Huber, Geschäftsführer der Kreisklinik, verlässt das Haus - nach 14 Jahren. Er wird am 1. Januar 2023 die Geschäftsführung von drei anderen Kliniken übernehmen.

Ebersberg - Nach 14 Jahren ist Schluss in Ebersberg. Die Kreisklinik Ebersberg bestätigte am Montag, 18. Juli, Informationen der Ebersberger Zeitung, wonach Geschäftsführer Stefan Huber (47) das Haus verlässt.

In einem Brief an die Mitarbeiter, schreibt der Vaterstettener, der auch für die CSU im Gemeinderat sitzt, dass er zur Starnberger Kliniken GmbH wechselt. „Dort werde ich die Geschäftsführung von drei Kliniken übernehmen und unter anderem einen Klinikneubau auf der „grünen Wiese“ in Herrsching am Ammersee verantworten dürfen“.

Kreisklinik Ebersberg: Landrat seit drei Wochen über Kündigung informiert

Am 20. Juni habe er, Huber, den Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Robert Niedergesäß (CSU) und die Mitglieder des Aufsichtsrates über den Schritt informiert, heißt es in dem Schreiben.



Huber wörtlich: „Meine Kündigung habe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge eingereicht. Ich beende meine Tätigkeit in meiner Heimatklinik, welche ich gerne mit viel Herzblut führe und geführt habe. Mit Stolz blicke ich auf die Entwicklung der Klinik und das damit verbundene hohe Engagement von Ihnen in den letzten 14 Jahren zurück. Dank Ihrer Leistungsbereitschaft steht die Klinik heute auch im Vergleich zu vielen Kliniken, insbesondere in der Region, sehr gut da.“

Klinik-Geschäftsführer Huber: Spitzenleistung in allen Ebersberger Abteilungen



In Ebersberg würden nicht nur in der Medizin und in der Pflege, sondern in allen Abteilungen Spitzenleistungen erbracht, sagte Huber. „Was mich insbesondere beeindruckt hat, ist die hohe Identifikation vieler Kolleginnen und Kollegen mit der Kreisklinik Ebersberg.“

Wer Hubers Nachfolge antritt, ist noch unklar. Das Bewerbungsverfahren für seine Nachfolge läuft bereits. Am 26. September soll die neue Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat bereits bestellt werden.

