Ebersberger Energieversorger erhöht auf 69 Cent/kWh - und kündigt „Strompreisbremse“ an

Von: Josef Ametsbichler

Die Energiepreise steigen und steigen: Im Landkreis Ebersberg müssen die Stromanbieter deshalb ihre Tarife erhöhen. (Symbolbild) © DPA

Das Eberwerk erhöht seine Preise auf 69 Cent pro Kilowattstunde – und kündigt gleichzeitig eine „Strompreisbremse“ an.

Landkreis – Die Achterbahnfahrt an den internationalen Strommärkten geht weiter –und fest mit in die Sitze geschnallt sind auch die Kunden der Anbieter im Landkreis Ebersberg. Der kommunale Stromversorger Eberwerk etwa muss seinen Abnehmern diese Woche erneut eine Preiserhöhung erklären: 69 Cent kostet die Kilowattstunde ab 1. Oktober nicht nur Privat- und Geschäftskunden, sondern auch die zahlreichen Kommunen, die den Strom für ihre Gebäude und Anlagen beim Eberwerk kaufen – bis auf Baiern und Hohenlinden sind alle Städte und Gemeinden im Landkreis an dem Öko-Energieversorger beteiligt.

„Drastisch gestiegene Beschaffungskosten“ nennt Ebersberg-Sprecher Manuel Herzog als Anlass für die erneute Verteuerung des Stroms. © JOHANNES Dziemballa

Für sie alle ist dieser Preissprung um rund 57 Prozent nicht der erste heuer. Nach einer Erhöhung von 31 auf 55 Cent zum 1. Mai konnte das Unternehmen den Bruttoarbeitspreis pro Kilowattstunde elektrischer Energie zum 1. Juli wieder auf 44 Cent senken – aber eben nur vorübergehend. In der Summe wird sich der Eberwerk-Strompreis heuer mehr als verdoppeln.

Schuld an Erhöhung sind „drastisch gestiegene Beschaffungskosten“

Wie bereits im Frühjahr nennt Eberwerk-Sprecher Manuel Herzog „drastisch gestiegene Beschaffungskosten“ als Anlass für die erneute Verteuerung. Auf eine kurzzeitige Entspannung seien massive Steigerungen gefolgt. Da das 2017 gegründete Eberwerk mit dem Aufbau eigener Stromproduktion noch ganz am Anfang steht, komme der regionale Ökostrom „abgesehen von etwas eigenem Sonnenstrom fast ausschließlich aus dritten Anlagen“, teilt der Sprecher auf Nachfrage mit. Diese gehörten Landwirten und anderen Energieerzeugern.

Mit den bisherigen, noch bis Oktober gültigen 44 Cent pro Kilowattstunde gehöre man derzeit „sicherlich zu den günstigsten Versorgern am Markt“, argumentiert das Unternehmen und schiebt nach: „Wir hoffen, bald wieder eine Entspannung der Energiemärkte in Form einer Preissenkung an unsere Kund*innen weitergeben zu können.“

Anbieter stellt klar: „Es gibt keine Schnäppchen mehr“

Etwas, das wohl auch der zweite im Landkreis ansässige Energieversorger unterschreiben würde, die Firma Rothmoser aus Grafing. Dessen Kunden zahlen ab 1. September 43,90 Cent für die Kilowattstunde – erntete offenbar genug Kundenkritik, dass sie sich zu einem online veröffentlichen Erklärungsschreiben genötigt sah; im Fokus ebenfalls die gestiegenen Beschaffungskosten für den Strom. „Das ist immer unangenehm“, sagt Geschäftsführer Florian Rothmoser auf EZ-Nachfrage. Größeren Unmut habe es aber nicht gegeben – und nur vereinzelte Kündigungen. Schließlich zeigten Online-Vergleichsportale, dass Neuverträge längst nicht mehr unter 50 Cent pro Kilowattstunde zu haben seien.

Idee der „Strompreisbremse“: 3000 Euro Investition – Kosten auf Vorkrisen-Niveau - BETEILIGUNGSMODELL ANGEKÜNDIGT Um seinen Kunden zu ermöglichen, ihre davonfliegenden Stromkosten einzufangen, bringt das Eberwerk eine Art Gegengewicht ins Spiel, das der kommunale Energieversorger „Strompreisbremse“ nennt. Man arbeite mit Hochdruck an einer Bürgerbeteiligung an neuen Photovoltaik-Anlagen, erklärt der Anbieter mit Sitz in Gsprait bei Ebersberg. Die Rendite könnten die Stromkunden nutzen, um ihre steigenden Stromkosten zu kompensieren, indem sie selbst zu Stromerzeugern werden und den aus ihrem Anteil erzeugten Strom ans Eberwerk verkaufen. „Je höher ihre Stromkosten sind, desto höher ist auch der Marktwert des von ihnen erzeugten Stroms und damit ihre Stromrendite“, kündigt Eberwerk-Sprecher Manuel Herzog gegenüber der Ebersberger Zeitung an. Auf Wunsch werde man diese Rendite direkt mit der Stromrechnung verrechnen. Neben privaten sollen auch kommunale und gewerbliche Kunden von dem Modell profitieren können, das laut Eberwerk wegen langer Genehmigungsverfahren erst Ende 2023 an den Start gehen soll. „Selbstverständlich können wir die neuen Photovoltaikanlagen auch zu 100 Prozent selbst finanzieren“, betont der Stromversorger auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung. Wenn die Stromkunden einen Teil der Finanzierung übernähmen, trete man zwar Rendite ab, habe aber auch keine Finanzierungskosten „und vor allem langfristig etwas für die Kundenbeziehung getan. Und die steht bei uns im Mittelpunkt“, heißt es. Eine genaue Aussage zum Effekt der Strompreisbremse sei zu diesem frühen Zeitpunkt schwierig, schränkt Sprecher Manuel Herzog ein. Er hänge maßgeblich von den Baukosten der geplanten PV-Anlagen ab. „Wir gehen grob davon aus, dass beispielsweise für ein typisches Einfamilienhaus eine Bürgerbeteiligung im Wert von ca. 3000 Euro ausreicht, um die Stromkosten langfristig für viele Jahre auf Vorkrisen-Niveau zu senken“, so der Sprecher. Wer sich für das Beteiligungsmodell interessiert, findet Informationen auf www.eberwerk.de/strompreisbremse online. Dort stehen Zeithorizonte für die kommenden Planungen sowie ein Formular zur Vormerkung.

„Es gibt keine Schnäppchen mehr“, sagt der Grafinger. „Für Kunden ist es momentan am schlausten, beim Bestand zu bleiben.“ Ob und wie lange er seinen Strompreis halten oder ihn gar senken kann, will er nicht vorhersagen. „Absolut verrückt“, nennt er den Markt derzeit und hält es mit dem geflügelten Wort: „Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“

Kunden bleiben trotz steigender Preise treu

Übrigens erklärt auch das Eberwerk trotz des Preissprungs im Frühjahr: „Wir haben im laufenden Jahr keine besondere Veränderung des Kundenbestandes festgestellt.“ Dass die Kündigungen nicht sprunghaft angestiegen seien, führe man darauf zurück, „dass unsere Kund*innen voll hinter dem Gedanken der regionalen Energiewende stehen und darauf vertrauen, dass wir nur unvermeidbare Belastungen an sie weitergeben und Entlastungen wie zuletzt zum 01.07.2022 umgehend umsetzen, sobald sie möglich sind“.

Diesen Kunden verspricht das Eberwerk im Zuge der aktuellen Preiserhöhung für die Zukunft auch eine neue Möglichkeit, steigende Stromkosten zu kompensieren: über eine Bürgerbeteiligung an der regionalen Ökostrom-Erzeugung. Diese „Strompreisbremse“ soll bis Ende 2023 an den Markt gehen.

