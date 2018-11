Kampf um ein Kind

Vor Gericht geht es um mehr als einen Faustschlag. Es geht um das Sorgerecht für ein Kind. Nun muss ein zweiter Prozesstag her. Ärzte und Polizisten sollen klären, ob die Nase einer 37-Jährigen wirklich verletzt wurde.

Ebersberg – Es geht um weitaus mehr als einen Schlag ins Gesicht. Es geht um das Sorgerecht für eine Fünfjährige, das eine 31 Jahre alte Frau aus dem südlichen Landkreis verlieren könnte. Und, dass das die neue Freundin des Noch-Ehemannes der 31-Jährigen bereits angekündigt haben soll. Dass sie der Mutter ihr Kind wegnehmen wolle. Im ersten Prozesstag im Ebersberger Amtsgericht gibt es viele Ungereimtheiten und einen faden Nachgeschmack.

Von vorne: Im Juli kommt es in einer Wohnung in Ebersberg zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen der 31-jährigen Arzthelferin und einer 37-Jährigen aus Landau, der neuen Freundin des Noch-Ehemannes. Dieser (34) holt die Tochter gemeinsam mit seiner neuen Partnerin bei der Mutter ab. Sie verbringen das Wochenende zusammen, fahren an einem Sonntag an den Chiemsee.

„Ich bin Arzthelferin, ich helfe anderen Menschen und schlage sie nicht“

Abends essen sie gemeinsam mit den Eltern des 34-Jährigen in einer kleinen Wohnung in Ebersberg. Weil sie die Tochter nicht um 17 Uhr bei der Mutter abgeliefert hätten, wie diese betont, sei sie aus Sorge zu der Wohnung gefahren. Sie habe geklingelt, sei in die Küche gestürmt, habe „hysterisch herumgeschrien und mich beleidigt“, wie die neue Freundin des 34-Jährigen vor Gericht erzählt. Sie soll versucht haben, die Tochter vom Schoss des Vaters zu reißen.

Dann soll die Mutter ihrer Konkurrentin ins Gesicht geschlagen und ihr die Nase gebrochen haben. Gesehen hätten den Schlag der 34-jährige Noch-Ehemann und sein 65-jähriger Vater. Seine Mutter (63) könne das nicht bestätigen, sie sei zu „aufgeregt“ gewesen.

Die Angeklagte, hellblaue Bluse, schwarze, hohe Schuhe, Brille, bestreitet den Schlag: „Ich bin Arzthelferin, ich helfe anderen Menschen und schlage sie nicht“, sagt sie. Sie habe lediglich eine bestimmte Bewegung mit der Faust und den Fingern in Richtung der Nase der 37-Jährigen gemacht, was auf Russisch so viel bedeuten soll wie: „Du nimmst mir mein Kind nicht weg.“ Die Beschuldigte sagt: „Ich hatte einfach Angst.“

Im Dezember wird Prozess fortgeführt

Anfang Dezember wird der Prozess fortgesetzt. Ärzte und Polizisten sollen vernommen werden, um zu klären, ob es einen Schlag gab. Bedenklich schienen zwei ärztliche Atteste, die erst keinen und dann einen Bruch der Nase zeigten.

Rubriklistenbild: © dpa