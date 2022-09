Ebersberg als Vorreiter: Energiemonitor zeigt Stromverbrauch in Echtzeit

Von: Raffael Scherer

EnergieMonitor Ebersberg © Bayernwerk

Als erste Stadt im Landkreis zeigt Ebersberg genau, wer wann wie viel Strom benötigt und produziert. Vor allem die Photovoltaik spielt dabei eine große Rolle.

Ebersberg – Am besten sonntags tagsüber bei Sonnenschein die Waschmaschine einschalten: Denn zu diesem Zeitpunkt wird laut dem neuen Energiemonitor, den die Stadt nun vorstellte, in Ebersberg am meisten Strom erzeugt und am wenigsten verbraucht. Die Website gibt einen Live-Einblick ins lokale Stromnetz: Im Viertelstundentakt ist zu sehen, wie viel Strom in der Stadt produziert wird und wie viel Energie sie gleichzeitig verbraucht.

Seit zwei Jahren bietet die Bayernwerk Netz GmbH das Konzept an, über 100 Kommunen und Landkreise in Bayern benutzen bereits den Energiemonitor, erklärt Silke Mall, Leiterin Kommunalmanagement Oberbayern. Hier im Landkreis ist die Stadt Ebersberg damit Vorreiter.

Photovoltaik als wichtigste Energiequelle

Sichtbar große Schwankungen: Am Sonntagmittag ist der Energieverbrauch deutlich geringer. © Bayernwerk

Während andere Kommunen ihre Energie auch mit Wind-, Wasserkraft oder Biogas erzeugen, sind in Ebersberg die Photovoltaik-Anlagen der mit Abstand größte Stromlieferant, unterstützt von „weiteren Erzeugern“, wie etwa Kraft-Wärme-Kopplungsanlangen.

Das macht sich gerade beim Vergleich von Tag und Nacht deutlich: Scheint die Sonne, kann sich die Stadt teils komplett selbst versorgen und sogar überschüssigen Strom ins Netz einspeisen. Wird es dagegen dunkel, fällt die Eigenversorgungsmarke bei Nacht schnell mal unter 20 Prozent.

vor allem Industrie und Gewerbe sorgen für extreme Schwankungen

Am Montagvormittag dagegen klettern die Zahlen ordentlich nach oben. © Bayernwerk

Genauso ist unter der Woche der Energiebedarf über zwei Mal höher als an den Wochenenden, da die kommunalen Anlagen und vor allem Industrie und Gewerbe viel Energie benötigen.

Am 26. Juni beginnen die online einsehbaren Aufzeichnungen, bis jedoch wirklich alle Anlagen zusammengesucht waren, dauerte es noch ein paar Tage: „Erst ab 16. Juli ist es sinnvoll, die Daten anzuschauen“, so die Expertin. „Die Bürger haben das Bedürfnis zu sehen, was passiert“, so ihre bisherige Erfahrung in den anderen Kommunen – gerade jetzt bei immer weiter steigenden Energiepreisen mehr denn je.

Bürgermeister Proske will Bewusstsein schärfen

Die Kosten für den Energiemonitor sind für die Stadt mit etwas unter 1000 Euro pro Jahr sehr gering, der dadurch entstehende Energieverbrauch des Bayernwerks laut Mall minimal, schließlich müssen die Daten zur Verarbeitung sowieso an die Firma übermittelt werden.

„Wir wollen damit bei den Menschen das Bewusstsein schärfen, wann der Verbrauch am meisten angebracht ist“, erklärt Bürgermeister Uli Proske (parteilos). Wie etwa tagsüber Waschmaschine, Trockner oder Spülmaschine anzuschalten, statt spätabends.

Wettkämpfe im Stromsparen

Gleichzeitig hofft Proske, allen dadurch das Stromsparen noch schmackhafter zu machen: „Da wird man richtig ehrgeizig“, kommentiert er selbst beim Blick auf den Energiemonitor mit über 70 Prozent Eigenversorgung. „Wenn dann noch die Windkraft kommt, sind wir gar nicht mehr so weit weg von der 100“, sagt er vorfreudig.

Bei anderen Kommunen gab es dank des Monitors schon Wettkämpfe oder Auslobungen an die größten Stromsparer, bestätigt Mall: „Gerade wenn zwei Gemeinden nebeneinander liegen und den Energiemonitor bekommen, entfacht das einen kleinen Wettbewerb“, so ihre bisherige Erfahrung. Und sie ist sich sicher, dass hier im Landkreis noch einige Kommunen nachziehen werden. Der Energiemonitor des Bayernwerks für die Stadt Ebersberg: energiemonitor.bayernwerk.de/ebersberg.

