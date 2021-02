„Vermögenssteuer tut niemandem ernsthaft weh“: Magdalena Wagner zur SPD-Bundestagskandidatin gewählt

Magdalena Wagner (29) aus Egmating ist Bundestagskandidatin der SPD für den Wahlkreis Ebersberg-Erding. Bei ihrer Aufstellung warb sie vor allem für mehr soziale Gerechtigkeit.

Ebersberg – Die Delegierten der SPD-Kreisverbände Ebersberg und Erding haben am Wochenende eine klare Entscheidung getroffen: Sie wollen geschlossen mit Magdalena Wagner als ihrer Kandidatin in den Bundestagswahlkampf 2021 ziehen. Die 29-Jährige erhielt bei der Nominierungsversammlung im Ebersberger Sparkassensaal am Freitagabend ein überzeugendes 98-prozentiges Votum. Es gab nur eine Gegenstimme für die Gymnasiallehrerin aus Egmating, die auch als Schulpsychologin tätig ist.

Die oberbayerische Bezirksvorsitzende der Jungsozialisten bringt politische Erfahrung auf mehreren Ebenen mit. „Armut beenden, Bildung verbessern, Umwelt erhalten“ nannte sie die wichtigsten Ziele ihres politischen Engagements.

„Ich finde es ganz klasse, dass wir uns heute sehen können“, begrüßte die kommissarische Kreisvorsitzende Doris Rauscher die 45 Delegierten aus den beiden Landkreisen des Bundestagswahlkreises 213. Sie führte zusammen mit ihrer Erdinger Kollegin Gertrud Eichinger durch die Versammlung. Die Teilnehmer mussten sich an zahlreiche Hygieneregeln halten, damit diese Präsenzveranstaltung überhaupt über die Bühne gehen konnte. Zusammenhalt trotz Abstand war dabei die Botschaft.

Für die SPD in den Bundestag? - Unmöglich ist das hier im Wahlkreis nicht

Wie stehen die Chancen von Wagner, tatsächlich für die SPD in den Bundestag einzuziehen? Dass das auch in einem mehrheitlich konservativen Wahlkreis nicht aussichtslos ist, hat der Ebersberger Abgeordnete Ewald Schurer in zwei Legislaturperioden bewiesen, der für die Sozialdemokraten im wichtigen Haushaltsausschuss saß. „Er ist leider viel zu früh von uns gegangen“, sagte Rauscher, bevor sich die Delegierten zu einer Schweigeminute für den 2017 verstorbenen Abgeordneten erhoben. Ihm war es gelungen, bei seiner Tätigkeit auch immer beide Landkreise im Blick zu behalten. Als Identifikationsfigur hat er sich in den Augen der Genossen offensichtlich noch lange nicht abgenutzt.

Redegewandt, offen und routiniert führte Wagner in ihrer Antrittsrede die Teilnehmer durch die Ziele und Schwerpunkte ihrer politischen Vorstellungen, die ihre Wurzeln in der Kommunalpolitik haben. Sie sitzt für die SPD im Egmatinger Gemeinderat und fungiert dort als Jugendbeauftragte. Auf Bezirksebene engagiert sie sich als Vorsitzende der Jungsozialisten.

Wut über wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in der Pandemie

Die Corona-Pandemie habe „viele Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft noch offensichtlicher gemacht“, sagte Wagner. Während der Pandemie hätten viele Menschen ihren Job verloren und sie seien damit deutlich armutsgefährdeter als zuvor – „gleichzeitig konnten die Reichsten der Reichen ihr Vermögen noch weiter ausbauen. Das finde ich so ungerecht, dass es mich wirklich wütend macht“, bekannte die Egmatingerin.

Es dürfe nicht mehr sein, dass Menschen mehrere Jobs bräuchten, um sich über Wasser halten zu können. „Es darf nicht mehr sein, dass Kinder und Jugendliche im Haushalt oder bei der Pflege Aufgaben, die weit über für ihr Alter angemessene Aufgaben hinaus gehen, übernehmen müssen, weil ihre Eltern arbeiten müssen und es anders nicht leistbar ist.“

Magdalena Wagner tritt für die SPD an und wirbt für neue Ideen und gerechtere Umverteilung

Um Armut zu beenden, müssten auch diejenigen, die sehr viel Geld haben, zur Kasse gebeten werden: „Eine Vermögenssteuer ist lange überfällig. Und: Die tut auch niemandem ernsthaft weh“, warb die SPD-Kandidatin für eine gerechtere Umverteilung. Kindern und Jugendlichen müsse eine Perspektive aus der Armut gegeben werden. Dazu gehöre, „ihre Bildungschancen zu verbessern“. Jeder müsse die Möglichkeit bekommen, einen Berufsabschluss zu erhalten.

Die Pandemie habe aufgezeigt, so Wagner, „dass es viel mehr Wege gibt als die, die bis dahin beschritten wurden. Das reicht zwar noch lange nicht, aber es hilft vielleicht, wenn neue Ideen kommen und diese nicht mehr mit einem lapidaren ,Das geht nicht, weil es nicht geht’ abgetan werden können.“

„Die SPD steht wie keine andere Partei für einen starken Sozialstaat – wie wichtig dieser ist, zeigen uns vor allem auch die Krisen“, pflichtete die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Rauscher bei. „Mit uns muss niemand Angst haben, in einer schwierigen Lage alleine gelassen zu werden“, versprach sie.

Der Wahlkreisvorstand

In den Bundeswahlkreis-Vorstand wurden von den Delegierten gewählt: Vorsitzende Gertrud Eichinger (ED), Stellvertreter Albert Hingerl, Doris Rauscher, Ulla Diekmann (ED), Schriftführer Heiner Müller-Ehrmann (ED), und Kassier Markus Brennhäuser (EBE).