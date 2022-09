Die Erste Hilfe im Wandel - Expertin klärt auf

Von: Raffael Scherer

Zusätzliche Hilfe bei der Herzdruck-Massage: Seit zehn Jahren lernen Erste-Hilfe-Schüler auch den Umgang mit einem Defibrillator. Aufkleber an den abgebildeten Stellen platzieren und, wenn er es sagt, den Knopf drücken. © PETER KEES

Am 10. September ist Welttag der Ersten Hilfe. Martha Stark vom BRK erklärt, wie sich die Rettungsmaßnahmen im Laufe der Zeit verändert haben.

Ebersberg – Lebensbedrohliche Unfälle können jederzeit und überall passieren. Egal ob daheim, in der Arbeit oder im Verkehr. Doch voller Panik, Angst und Adrenalin fällt es so manchem schwer sich zu erinnern, was genau zu tun ist. Zudem hat sich die Erste Hilfe im Laufe der Jahre verändert. Wie ging noch einmal die stabile Seitenlage? Wie oft muss bei der Herzdruckmassage gedrückt und durch Nase oder Mund beatmet werden? Antworten auf diese Fragen liefert Martha Stark, Leiterin des Rettungsdienstes des Kreisverbands Ebersberg im Bayerischen Roten Kreuz in ihren Erste-Hilfe- Kursen in Ebersberg. Doch je nach dem, ob ein Erste-Hilfe-Schüler vor 20, zehn oder einem Jahr bei ihr im Kurs saß, war der Unterricht immer ein wenig anders: „Ich mache das schon knapp 30 Jahre und da hat sich einiges getan“, resümiert sie.

Sowohl der Stoff, der vermittelt wird, als auch die Art und Weise, wie das Wissen an die Schüler herangetragen wird, ist laut Stark dank immer neuer medizinischer Studien und aktualisierter europaweiter Leitfäden unterschiedlich: „Vor 20 Jahren hat man noch bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung 15 mal gedrückt und zwei mal beatmet, bei Kindern fünf mal gedrückt und einmal beatmet“, erinnert sie sich. Doch allein diese vier unterschiedlichen Zahlen haben laut Studien viele Ersthelfer in der Notsituation verunsichert und irritiert. Das führte im schlimmsten Fall dazu, dass die Ersthelfer tatenlos dastanden. Daher sei mit jeder Aktualisierung der Kurse das Ziel: „Wie mache ich es dem Laien, dem Ersthelfer, noch einfacher?“

„Druckbereich“ einfacher zu finden als „Druckpunkt“

Martha Stark, Leiterin des BRK-Rettungsdienst in Ebersberg. © PETER KEES

Ein gutes Beispiel der Vereinfachung: Früher sei für die Herz-Lungen-Massage noch vom „Druckpunkt“ gesprochen worden, der durch Finger auflegen ermittelt werden musste. Mittlerweile heißt es in den Kursen: „Druckbereich im unteren Drittel des Brustbeins“. „So muss ich nicht zentimetergenau suchen, das verwirrt nur“, erklärt sie die Gedanken so manches Ersthelfers.

Und egal ob 15, 30 oder 50 mal, um den Kreislauf wieder in Bewegung zu bekommen sei sowieso das Allerwichtigste: „Drücken, Drücken, Drücken“, stellt die Expertin klar. Deshalb lernen Erste-Hilfe-Schüler seit etwa zehn Jahren in ganz Europa: 30 mal drücken, zwei mal beatmen.

Nach Unfall den Motorradhelm lieber absetzen

Doch auch geschulte Ersthelfer kommen ihrer Pflicht in der Extremsituation oftmals aus einem anderen Grund nicht nach: Ekel. Ohne Beatmungsgerät oder andere Hilfsmittel eine komplett fremde Person, die blutet oder sich etwa erbrochen hat, Mund zu Mund oder Mund zu Nase zu beatmen, kostet ordentlich Überwindung, weiß die Expertin. Deshalb ergänzt Stark stets am Ende in ihren Erste-Hilfe-Kursen: „Wenn Ihr draußen in die Situation kommt, dann fangt bitte eben nur an zu drücken, wenn Ihr nicht beatmen wollt.“ Schließlich käme auf diese Art immer noch mehr Sauerstoff ins Gehirn als bei komplett unterlassenen Hilfsmaßnahmen. Und das kann in den durchschnittlich zehn Minuten, die der Rettungswagen braucht, Leben retten.

Doch nicht nur die Herz-Lungen-Wiederbelebung hat über die Jahre ein Update bekommen und wird zusätzlich mit Defibrillator gelehrt. Auch andere Erste-Hilfe-Maßnahmen haben sich über die Jahre geändert. So darf etwa der Heimlich-Griff nicht mehr im Standardkurs gelehrt werden. Oder: Der Motorradhelm soll bei Bewusstlosigkeit abgesetzt werden, um die Person mit Luft zu versorgen.

Praxisübungen statt Theorie

Die stabile Seitenlage ist im Endergebnis immer noch die gleiche. Wurde früher jedoch noch beschrieben, wie welcher Arm und welcher Fuß mit was bewegt werden muss, heißt es mittlerweile nur noch den Arm zur Seite und mit dem gegenüberliegenden Bein die Person auf die Seite legen. „Aber auch da sag ich ganz ehrlich: Mir ist das wurst wie Ihr den Bewusstlosen rüberlegt, aber legt ihn auf die Seite. Denn wenn er erbricht, dann erstickt er sonst“, so die Expertin.

Was sich über all die Jahre in Starks Zeit als Leiterin ebenfalls immer wieder geändert hat: die Unterrichtsmethoden. „Ganz früher haben wir versucht, den Kursteilnehmern möglichst viel Input zu geben“, erinnert sie sich. Theorie und Praxis waren damals etwa gleich verteilt. Doch Studien und Feedbackbögen zeigten: „Was nimmt der Kursteilnehmer mit und vergisst es nicht? Das was er gemacht hat.“ Also weg mit den theoretischen Details und stattdessen mehr gemeinsame Praxisübungen: „Das war gut und die Kurse waren voller Dynamik“, frohlockt Stark und ergänzt mit ernstem Blick: „Und dann kam Corona.“

Corona-bedingt kaum Gruppenübungen möglich

Nichts mehr mit Gruppenübungen. Nachdem mehrere Monate die Kurse komplett ausfielen, wurden sie zumindest im Haupthaus des BRK in Ebersberg, wo mit dem meisten Platz die zehn Quadratmeterregel pro Person eingehalten werden konnte, der Unterricht wieder aufgenommen. In den kleineren Bereitschaftsräumen, wie etwa in Kirchseeon, Grafing, Markt Schwaben oder Vater-stetten, herrscht bis heute weiterhin Stillstand. Damals noch mit Maske referierten die Kursleiter acht Stunden lang für ihre Schüler: „Die haben sich dann selbst die Verbände angelegt oder ans Stuhlbein gewickelt“, beschreibt Stark die damals corona-bedingte Unterrichtssituation.

Mittlerweile ist es wieder lockerer, am Platz darf die Maske abgenommen werden, die ein oder andere Gruppenübung ist wieder auf dem Lehrplan. Und trotz all des Wandels ist damals wie heute stets das oberste Ziel der Erste-Hilfe-Kurse: Möglichst viele Ersthelfer hervorbringen, die dann in der Notsituation nicht nur wissen, was zu tun ist – sondern es auch tun. Und damit Leben retten. Informationen zu Erste-Hilfe-Kursen des BRK findet man unter kvebersberg.brk.de/kurse.html

