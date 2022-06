Lange Finger im Corona-Labor: Security-Mitarbeiter klaut wie ein Rabe

Von: Josef Ametsbichler

Mitarbeiter einer Security-Firma haben in den Räumen des Ebersberger Unternehmens Eurofins alles von Wert geklaut, was nicht niet- und nagelfest war. © sro

Der Ebersberger Amtsgericht hat den 36-jährigen Mitarbeiter einer Security-Firma zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Dieb hatte die Firma Eurofins, Ebersberg, massiv bestohlen.

Ebersberg – 20 Minuten zu spät und mit hängenden Schultern tauchte ein 36-jähriger Dieb zu seiner Verhandlung vor dem Ebersberger Amtsgericht auf: Der Mann war dabei erwischt worden, wie er nächtens aus den Räumen des Ebersberger Unternehmens Eurofins alles von Wert klaute, was nicht niet- und nagelfest war: Laptops, Handys, Tablet-Computer, Kopfhörer, SIM-Karten – ja sogar Deodorant. Auf 17 465 Euro summieren Polizei und Staatsanwaltschaft den Gesamtwert der Beute. Der Mann, der mittlerweile in Oberfranken lebt, hatte ausgenutzt, dass er als Security-Mitarbeiter bei dem Pharmalabor angestellt war, das zuletzt Bekanntheit und Wachstum durch das Auswerten von Corona-Tests erfuhr.

Man brauche „keine Angst vor dem Staat“ haben

Gemeinsam mit einem ebenfalls angeklagten Komplizen, der nicht zum Prozess auftauchte, nutzte der Mann die Zugangskarte eines Kollegen bei dem Sicherheitsdienst. Dieser habe das Duo zu den Diebstählen ermutigt und sei zweimal dabeigewesen, sagte der Angeklagte aus. Man brauche „keine Angst vor dem Staat“ haben, es passiere sowieso nichts, habe dieser Dritte behauptet. Gegen ihn und den Komplizen des Diebes wird nun in separaten Verfahren ermittelt, sie müssen sich wohl auf eine belastende Aussage ihres Kompagnons einstellen.

Sieben Nächte lang funktionierte die Masche – dann konnte das Unternehmen laut Gericht die Täter per Videoüberwachung überführen und anzeigen. Es folgten Hausdurchsuchungen, bei denen die Polizei den Großteil des Diebesguts beschlagnahmte. Am Ende verschwunden: Gegenstände im Wert von 5350,71 Euro, rechneten Richterin und Staatsanwalt gemeinsam im Gerichtssaal per Taschenrechner aus.

Der Dieb gesteht alles und spricht von einem Fehler

Zu diesem Zeitpunkt waren die als Zeugen geladenen Ermittler schon abgezogen – der Angeklagte kam so spät, dass Richterin Vera Hörauf sie wieder weggeschickt hatte. Ein neuer Termin blieb allen Beteiligten erspart, weil der Dieb alles gestand. „Mir tut das alles sehr, sehr leid. Das wird sich nicht wiederholen“, übersetzte die Dolmetscherin für den nicht vorbestraften Rumänen. Er sei damals, im Sommer 2021, in einer „sehr verzweifelten Situation gewesen“, sagte er aus. Zwei vorherige Arbeitgeber hätten ihn nicht bezahlt, was er mit Unterlagen aus Arbeitsgerichtsprozessen belegte. „Ich habe diesen Fehler gemacht, weil ich meine Wohnung nicht verlieren wollte“, so der Angeklagte, der ohne Anwalt erschienen war.

Mehr als diese Notsituation hielt ihm die Richterin sein Geständnis zugute. Mit elf Monaten Bewährungsstrafe und einer Geldauflage von 500 Euro zugunsten eines Jugendhilfe-Vereins blieb sie etwas unter der Forderung des Staatsanwalts. Außerdem muss der Angeklagte für den Restbeuteschaden von 5350,71 Euro Wertersatz leisten. „Das war mir wirklich eine Lektion“, sagte er am Schluss.

