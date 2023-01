Ebersberger Faschingslok droht rotes Signal

Von: Robert Langer

Die Ebersberger Bimmelbahn erfreut die Menschen nicht nur im Fasching, sondern auch bei Stadtführungen und anderen Anlässen. Doch die Genehmigung ist in Gefahr. © Stefan Rossmann

Regelwust: Ebersberger Bimmelbahn braucht Spezialführerschein und Genehmigung aus der Oberpfalz

Ebersberg – „Es ist einfach eine Freude, wenn die Kinder mit großen Augen auf den Zug zustürmen“, sagt Franz Daser, Lokführer der Bimmelbahn der Faschingsgesellschaft Ebersberg. Die Bahn, gebaut vor rund 25 Jahren, ist in der Kreisstadt sowie im ganzen Landkreis bekannt und beliebt. Es gab Fahrten nicht nur im Fasching, sondern über das ganze Jahr verteilt – etwa im Ebersberger Forst, in Vaterstetten und in Kirchseeon. Doch in der Zukunft könnte wegen bürokratischer Hürden das Signal für ihre Weiterfahrt in bestimmten Bereichen auf Rot stehen. Unter anderem muss laut Verein der Fahrer der Lok, wenn diese auf öffentliche Straße unterwegs ist und in den Waggons Passagiere sind, einen Busführerschein haben, mit der zusätzlichen Genehmigung für Anhänger. Hier ist der Verein laut Präsident Robert Gockner auf der Suche. Interessierte können sich melden.

Neuer Führerschein

„Ich werde den Führerschein nicht machen“, sagt der etablierte und engagierte Lokführer Franz Daser . „Ich bin jetzt 65 Jahre alt.“ Es gehe nicht nur um die Fahrlizenz. „Die ist ziemlich teuer.“ Dazu kämen gesundheitliche Untersuchungen und zusätzliche Schulungen.

Weitere Einschränkungen

Es gibt noch weitere Einschränkungen. Die Betriebsgenehmigung für das beliebte Gefährt läuft aus. Die Genehmigung gelte üblicherweise für fünf Jahre. Die Zuständigkeit für derartige Sonderfahrzeuge habe inzwischen innerhalb Bayerns von der Regierung von Oberbayern zur Regierung der Oberpfalz gewechselt, sagt Daser. Das sei noch ein laufendes Verfahren, betont Präsident Robert Gockner. Die Genehmigung schon früher, quasi vorab zu beantragen, hätte keinen Sinn gemacht. „Das ändert sich ständig“, betont Gockner.

Franz Daser, Lokführer aus Leidenschaft. © stafen Rossamm

Einsatz beim Kinderfasching

Geplant ist ein Einsatz des Zuges beim Kinderfasching in der Kreisstadt am Unsinnigen Donnerstag auf dem Platz vor der Volksfesthalle. Das ist ein abgesperrtes Gelände. Da treffen die vorher genannten Regelungen nur teilweise zu. Ganz sicher sei die Fahrt aber noch nicht, so der Präsident. In der kommenden Woche werde es nochmals eine Überprüfung durch einen Spezialisten des TÜVs geben. „Wir halten uns an alle Auflagen.“ Ohne Passagiere dürfe der Zug derzeit von seinem Standort in einer Halle zum Gelände am Volksfestplatz auch über öffentliche Straßen fahren. „Wir haben eine Zulassung und die Lok ist jedes Jahr beim TÜV.“

Problem Betriebserlaubis

Weitere Probleme wie die Betriebserlaubnis würden nach der Faschingssaison geklärt. „Welche Auflagen es dann gibt, wissen wir noch nicht“, sagt Daser. „Wenn die neuen Auflagen jedoch zu hohe Umbaukosten führen würden, könnte es sein, dass der Zug gar nicht mehr fährt. Wegen der Ungewissheit muss der Verein externe Anfragen für künftige Fahrten derzeit ablehnen.

Planungen für Faschingsveranstaltungen laufen

Unabhängig von der Zug-Frage laufen die Vorbereitungen der Faschingsgesellschaft Ebersberg auf vollen Touren: Der Kinderfasching am Unsinnigen Donnerstag, der Weiberfasching am gleichen Tag am Abend in der Volksfesthalle, der neue „Gauner. und Ganoven-Ball“ am Samstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr samt Burlesque-Show und Tänzerinnen sowie der Faschingszug in der Kreisstadt am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 14 Uhr. Unterstützt wird die Faschingsgesellschaft Ebersberg in diesem Jahr durch den Burschenverein und den TSV.

