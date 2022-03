Über 400 Besucher beim Fasching in Ebersberg: „Ein paar Stunden Abwechslung in dieser schwierigen Zeit“

Von: Josef Ametsbichler

Drei verkleidete Gäste des Faschingstreibens stehen im Klosterbauhof Ebersberg vor dem Schriftzug „Stand with Ukraine“ - „Haltet zur Ukraine“. © Stefan Roßmann

Die Ebersberger Faschingsgesellschaft hat sich trotz widriger Zeiten einen bunten Endspurt für die närrische Zeit getraut - und sich viel Mühe gegeben, den richtigen Ton zu treffen.

Ebersberg - Gaudi und Kostüme auf der einen Seite, eine Spendenbox für die Opfer des Ukraine-Kriegs auf der anderen: Mit nachdenklichen Zwischentönen fand in Ebersberg am Dienstag ein bunter Faschingsendspurt statt: Über 400 Menschen, darunter viele Kinder, genossen kostümiert Sonne und Musik im Klosterbauhof.

Auf einen kostümierten Ratsch sitzen die Besucher im sonnendurchfluteten Klosterbauhof. © Stefan Roßmann

„Wir haben viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten“, so Robert Gockner, Präsident der Faschingsgesellschaft, über die Entscheidung, an der Party festzuhalten.

„Ein paar Stunden Abwechslung in dieser schwierigen Zeit“, so Gockner mit Blick auf die Kinder, die sichtlich ihre Freude an dem Nachmittag hatten. Die Spenden sollen für Familien auf der Flucht eingesetzt werden. Fotos: Stefan Roßmann

Zwei kostümierte Kinder haben ihre Freude an dem bunten Treiben. © Stefan Roßmann

