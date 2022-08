Rauch-Rätsel in der Tiefgarage: Großeinsatz wohl von Oldtimer verursacht

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Der Einsatz am Sonntagmittag © Josef Ametsbichler

Feueralarm in der Tiefgarage: Ein Fehlalarm am Sonntag in Ebersberg war wohl auf einen rußenden Motor zurückzuführen.

Ebersberg – Weil Anwohner Rauchschwaden unter der Wohnanlage am Ebersberger Schwedenweg gemeldet hatten, rückten am Sonntagmittag rund 50 Kräfte der Feuerwehren Ebersberg, Grafing, Oberndorf und Egglburg an. Einen Brand fanden sie in der Tiefgarage aber nicht vor – lediglich sich auflösende Rauchschwaden. Diese hätten vermutlich von einem rußenden Automotor gestammt, so die Kommandanten der Ebersberger Feuerwehr vor Ort.

Es könne sich etwa um einen Oldtimer gehandelt haben, oder ein Fahrzeug, das lange nicht bewegt wurde. Die Brandmeldeanlage hatte nicht ausgelöst, die Feuerwehrler konnten bald wieder abrücken. Letztlich mussten sie lediglich die Tiefgarage belüften, ein Gebäudeschaden entstand nicht, meldet die Polizei.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.