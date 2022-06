Ebersberg gegen Grafing: Bürgermeister wetzen schon die Lanzen

Von: Helena Grillenberger

Am 3. Juli treten die beiden Bürgermeister von Grafing und Ebersberg beim Fischerstechen gegeneinander an. © Stefan Rossmann

100 Jahre Ebersberger Klostersee! Am Wochenende, 2. und 3. Juli, laden die Freunde des Klostersees deshalb zum Seefest ein.

Ebersberg - 30 Ebersberger Vereine haben ihre Teilnahme zugesagt, um die organisierenden Vereine „Freunde des Kloster-sees“ und Verschönerungsverein zu unterstützen.

Die Mitglieder vieler Vereine verkaufen Bratwürste, Spanferkel, Steckerlfisch und geräucherten Fisch, Langosch, Kuchen, Torten und Eis. Und natürlich wird auch an die Vegetarier und Veganer gedacht. Zu Trinken gibt es Bier, Wein, alkoholfreie Getränke wie auch Smoothies und Kaffee.

Fischerstechen: Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Am Samstag, 2. Juli, beginnt das Programm auf der Bühne sowie am und im See um 11 Uhr. Auf dem Programm: Kurze Führungen zur Geschichte des Klostersees, Darbietungen des Trachtenvereins mit Schuhplattln und Dirndldrahen sowie Mitmachangebote, auch für Familien und Kinder, von der VHS, dem KBW, dem KJR. Die Wasserwacht macht eine Bademodenschau und zeigt, wie man vor 100 Jahren ins Wasser ging.

Das Highlight startet am Sonntag ab 14 Uhr. Dann treten beim Fischerstechen 13 Ebersberger Vereine und Institutionen gegen ihr Grafinger Pendant an.

Fischerstechen: Mit einer Lanze vom SUP stoßen

Mit dabei unter anderem die Feuerwehren und Burschenvereine. Martin Otter von der Schlossbrauerei und Gregor Schlederer vom Wildbräu, sowie Martin Schedo für den TSV Ebersberg und Carmen Remplewski für den TSV Grafing.

Die Teilnehmer versuchen, mit einer Lanze auf einem Stand Up Paddling Board stehend, sich gegenseitig und einen Eimer vom Steg runter zu stoßen und so einen Punkt für die Heimatstadt zu holen. Welche Stadt zum Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt. Auch die beiden Bürgermeister Uli Proske und Christian Bauer treten für ihre Stadt an.

