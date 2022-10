„Wir sind nicht mehr aufnahmefähig“: Landrat mit Brandbrief zur Flüchtlings-Situation

Von: Josef Ametsbichler

Die Turnhalle des Gymnasiums Kirchseeon umgerüstet zur Flüchtlingsunterkunft: Das soll sich nach dem Willen von Landrat Robert Niedergesäß nicht wiederholen. © IMAGO

Bei den Zuweisungen Geflüchteter sieht der Landrat den Landkreis Ebersberg am Limit. Turnhallen will er nicht mehr als Unterkünfte freigeben. Aus München kommt eine klare Ansage.

Landkreis – Ein Bus aus München hat am Dienstag 50 Geflüchtete in den Landkreis Ebersberg gebracht. Vorwiegend Menschen syrischer, afghanischer und türkischer Nationalität, berichtete Landrat Robert Niedergesäß (CSU) bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Es sei der zweite solche Bus binnen zwei Wochen gewesen. Einen weiteren habe die für die Verteilung zuständige Regierung von Oberbayern für die Woche nach den Herbstferien, also Mitte November, angekündigt. Niedergesäß sagt: „Bus drei geht nicht mehr.“

Dezentrale Unterkünfte fast voll

Die mehr als 70 dezentralen Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis seien bis auf wenige Plätze voll, so der Landrat, der sagt: „Wir sind nicht mehr aufnahmefähig.“ Das habe er auch Regierungspräsident Konrad Schober am Montag in einem Brief geschrieben. Zwar miete der Kreis weiterhin zusätzliche Unterkünfte an, doch die Kapazitäten seien ausgeschöpft.

Eine Absage erteilte Niedergesäß der erneuten Einrichtung von Massenunterkünften, etwa in Traglufthallen oder Turnhallen. Traglufthallen hätten sich in der Vergangenheit als problematisch erwiesen und seien angesichts der Energiekrise auch energetisch schwer zu vertreten.

Absage an Massenunterkünfte - aus mehreren Gründen

Mit Turnhallen hätten sie gemein, dass beide Konstellationen kaum einer menschenwürdigen Unterbringung entsprächen, findet der Landrat. Zudem sei es nicht mehr gangbar, erneut Sportanlagen „zweckzuentfremden“. Und auch die Leistungsfähigkeit der ehrenamtlichen Helferkreise, die in Massenunterkünften dringend gebraucht würden, sei nicht mehr in ausreichendem Maß vorhanden. Niedergesäß sagt: „Ich lehne es kategorisch ab, wieder Turnhallen zu öffnen.“

Innenministerium: „Jeder Landkreis muss seinen Anteil leisten.“

Allerdings dürfte diese Entscheidung kaum in der Hand des Landratsamtes liegen. Zugewiesen werden ihm Asylsuchende durch die Bezirksregierung. „Das ist eine Staatsaufgabe und das Landratsamt ist untere Vollzugsbehörde“, so Brigitte Keller, Abteilungsleiterin Zentrales. Und aus dem Bayerischen Innenministerium heißt es zwar: „Derzeit stellt es sich für alle Kommunen ausgesprochen schwierig dar, neue Plätze zu akquirieren.“ Doch eine Sprecherin betont auf entsprechende Anfrage der Ebersberger Zeitung auch: „Jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt muss hier ihren Anteil leisten. Eine Erklärung nicht aufnahmefähig zu sein, entbindet nicht.“

