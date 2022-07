Motorrad im Graben – Autofahrer (64) düst davon

Von: Raffael Scherer

Weil ein Autofahrer einfach nach links ausscherte, landete ein Motorradfahrer verletzt im Graben und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). © dpa

Totalschaden und Krankenhaus: Ebersberger Motorradler wird beim Überholen in den Graben gedrängt. Verursacher fährt einfach weiter.

Ebersberg - Teurer Linksschlenker: Ein Motorradfahrer fuhr Mittwochabend gegen 18.15 Uhr von Forstinning in Richtung Ebersberg, vor ihm auf der St 2080 ein Lkw und ein Auto. Die beiden Fahrzeuge zu überholen endete für den Fahrer mit einem Totalschaden und Krankenhausaufenthalt. Als der Motorradfahrer links an dem Auto vorbeifuhr, scherte dieses auf einmal ebenfalls nach links aus und trieb das Zweirad von der Straße ab.

Wegen dieses Manövers stürzte der Motorradfahrer, ein 58-jähriger Ebersberger, in den Straßengraben. Der Autofahrer setzte seine Fahrt einfach fort, statt stehen zu bleiben und zu helfen. Laut Polizeiinspektion Ebersberg musste der Ebersberger mit leichten Verletzungen mithilfe eines Rettungswagens ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

LKW-Fahrer bleibt stehen - und reagiert goldrichtig

Im Gegensatz zu dem davondüsenden Autofahrer, blieb der Lkw-Fahrer sofort stehen und eilte zu Hilfe. Außerdem konnte sich dieser das Kennzeichen des Autofahrers merken. Laut Polizei handelt es sich bei dem Fahrzeughalter um einen 64-Jährigen aus Ebersberg. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Die Staatsstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

