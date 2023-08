Frau fährt in Gegenverkehr: 10.000-Euro-Rad und zwei Autos zerstört

Von: Josef Ametsbichler

Ein Polizeiauto zeigt einen Unfall an. (Symbolbild) © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Ein Moment der Unachtsamkeit hat in Ebersberg zu einem teuren Unfall geführt. Gleich drei Fahrzeuge waren danach hinüber - darunter eins, das nur transportiert wurde.

Ebersberg- Aus Unachtsamkeit ist laut Polizei eine 72-jährige Autofahrerin in der Münchner Straße in Ebersberg auf die Gegenfahrbahn geraten. Bei dem Unfall am Freitagnachmittag rammte die Frau mit ihrem Auto frontal ein entgegenkommendes Fahrzeug – sie fuhr dem Fahrer ins Heck seines Autos sowie an den am Kofferraum montierten Fahrradständer.

Beide Fahrzeuge wurden laut den Beamten der Ebersberger Inspektion so beschädigt, dass jeweils von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Zudem hatte der Mann ein 10 000 Euro teures Fahrrad geladen, das ebenfalls völlig hinüber ist. Zum Glück habe es keine Verletzten gegeben.

