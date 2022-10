Ausfallende Fahrten: Keiner will mehr Busfahrer sein

Von: Raffael Scherer

Länger warten heißt es an vielen Bushaltestellen im Landkreis wie auf diesem Bild aus Poing – wegen Fahrermangel ist der Betrieb ausgedünnt. Kurzfristige Ausfälle möglich Fachkräfte ziehen weg aus Bayern © dz

Der Busverkehr im Landkreis wird ausgedünnt. Denn es herrscht großer Fahrermangel. Schuld daran ist auch der Tarifvertrag.

Landkreis – Während über das 49-Euro-Ticket diskutiert wird und laut Ebersberger Landratsamt der weitere Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs auf dem Plan steht, inklusive mehr Linien und häufigeren Fahrten, herrscht auf der anderen Seite ein grundlegendes Problem: Es gibt zu wenig Busfahrer. „Wären wir kein Familienbetrieb, hätten wir keine Chance“, heißt es etwa in Frauenneuharting von Christian Reisberger aus seinem gleichnamigen Omnibusunternehmen. „Du bekommst einfach keine Neuen. Es ist bei Linienbusfahrern schon schwierig, bei Reisebusfahrern fast unmöglich“, so die Erfahrung des Unternehmers, der im MVV-Netz drei Linien bedient.

Laut Landratsamt sind derzeit sechs Buslinien von Einschränkungen betroffen: „Die Linien 442, 446 und 459 werden bis mindestens 13.12.22 eingeschränkt verkehren. Die Fahrpläne der Linien 442 und 446 sind in den Nebenverkehrszeiten ausgedünnt. Die Linie 459 verkehrt von Poing zur Messestadt Ost im Stundentakt, anstatt wie zuvor im 20-Minuten-Takt“, heißt es dort von Sebastian Hallmann, zuständig für den ÖPNV im Landkreis.

Erste Schulbusverträge bereits gekündigt

Kurzfristige Ausfälle und Änderungen seien auch bei den anderen Linien nicht auszuschließen. Das Landratsamt sei deshalb zusammen mit dem MVV und den Busunternehmen regelmäßig im Kontakt, um im Bedarfsfall die Schülerbeförderung sowie die Hauptverkehrsströme zu gewährleisten: „Derzeit sind alle Schulbusverträge im Landkreis gültig und abgedeckt“, erklärt Hallmann zu den Transporten zu Realschulen, Gymnasien und FOS/BOS.

Josef Ettenhuber aus Glonn-Schlacht, mit seinen 140 Bussen in den Kreisen Ebersberg und München, musste bereits mehrere Schulbusverträge wie etwa bei der Grund- und Mittelschule in Zorneding, fristgerecht kündigen, da ihm dafür die Fahrer fehlen und Schulbusse am unwirtschaftlichsten sind. Zum Glück konnte dort ein anderes Unternehmen einspringen.

Sogar Fahrer aus dem Ausland schwer zu bekommen

Auch von den Kollegen im Umkreis habe Ettenhuber gehört, dass sie wegen Personalmangels die ein oder andere Linie kaum noch besetzen können. Beim Arbeitsamt melden die meisten Unternehmen die freien Stellen schon resigniert gar nicht mehr, so seine Erfahrung: „In Deutschland findest du keine mehr, wir sind angewiesen auf Fahrer aus Osteuropa, wie Rumänien oder Serbien.“

Und selbst im Ausland muss sein Unternehmen alles geben, um ihnen den Beruf schmackhaft zu machen: „Wir helfen ihnen, dass sie zu uns kommen, samt Visum und Arbeitserlaubnis, gehen mit ihnen für ein Konto auf die Bank, kümmern uns um die Steuer und suchen und bauen Wohnraum für sie“, fasst Ettenhuber zusammen.

Zu geringer Lohn für Fahrer in Bayern

Trotz all dem bestehe laut ihm die Befürchtung, dass die Busunternehmen immer weiter in Schieflage geraten. Problem dabei sind laut dem Geschäftsführer allem voran die in Bayern während der Corona-Krise ausgehandelten Tarifverträge: Damals bestand die Befürchtung, dass wegen der Pandemie die Busunternehmen sich zu stark steigende Löhne nicht leisten könnten, weswegen sich auf „nur“ drei Prozent Erhöhung auf 14,40 Euro geeinigt wurde, erklärt er: „Das rächt sich aber massiv, weil wir jetzt nicht wegen Corona, sondern wegen dem Fachkräftemangel in Schieflage geraten.“

Denn in allen anderen Bundesländern ist der Tarif deutlich höher, in Frankfurt etwa bei 18,20 Euro. Dementsprechend ziehen die Fahrer aus dem Ausland dorthin, wo sie am meisten verdienen und oftmals auch noch niedrigere Lebenserhaltungskosten haben als im Münchner Umland. „Wenn ich mit unseren Tarifverträgen im Social Media nach Fahrern suchen würde, bekäme ich einen Shitstorm, das wäre imageschädigend“, sagt Ettenhuber.

Prognose: Ohne Zulage geht es bald nicht mehr

Einfach die Löhne deutlich erhöhen würde sein Unternehmen ja gern, erklärt der Geschäftsführer, doch zum einen habe er mit dem MVV feste Acht-Jahres-Verträge, zum anderen wären sie bei der nächsten Ausschreibung nicht mehr konkurrenzfähig zu den an den Tarifen orientierten Angeboten anderer teils ausländischer Unternehmen. „Und das, obwohl die sich über die hohen Kosten hier gar nicht im Klaren sind.“ Seine langfristige Prognose: Neben großen Änderungen nach oben bei der nächsten Tarifkommission 2024 werde die Politik bis dahin „an Ballungsraumzulagen nicht vorbeikommen.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.