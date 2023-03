Katastrophaler Haushalt: Ebersberg geht die Luft aus

Von: Peter Kees

Blick auf Ebersberg. Die Stadt steht vor schwierigen Zeiten, was die Finanzen angeht. © Feuerwehr Ebersberg

Ebersberg geht die Luft aus: Die finanzielle Lage der Stadt ist derart angespannt, dass guter Rat teuer ist. Jetzt kommen alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand.

Ebersberg – In letzter Minute betrat Stadtkämmerer Josef Gibis den Sitzungssaal. Er brachte eine Hiobsbotschaft mit: „Die Haushaltslage ist eine Katstrophe.“ Intensiv hätte man in den letzten Tagen gearbeitet, gerechnet und wieder gerechnet. Unterm Strich bleibt für den Haushaltsplan 2023 eine Neuverschuldung von 24,7 Millionen Euro.

Kämmerer: Wir müssen kürzen, wo wir nur können

„Wir müssen uns konsolidieren. Wir müssen kürzen, wo wir nur können,“ lautete Gibis’ Appell an die Stadträte in der Sitzung des Finanzausschusses. In Zahlen: Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt liegen bei knapp 36,36 Millionen Euro (2022 lagen sie bei 35,7 Millionen Euro), die Ausgaben bei 37,98 Millionen Euro (2022 bei 33,76 Millionen Euro). Demnach müsste man dem Vermögenshaushalt gut 1,6 Millionen Euro zuführen, gewissermaßen also abziehen. Im Vermögenshaushalt liegen die Einnahmen ohne diese negative Zuführung bei gut 9,54 Euro, die Ausgaben bei etwas mehr als 32,64 Millionen Euro (2022 lagen die Ausgaben noch bei gut 23,97 Millionen Euro). Im Klartext: „Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes muss durch Minderung der Ausgaben bzw. Erhöhung der Einnahmen um 3 734 300 Euro verbessert werden. Ansonsten ist der Haushalt nicht genehmigungsfähig“, so Gibis deutlich.

Neuverschuldung von 25 Millionen Euro steht im Raum

Wolle man auf Rücklagen zurückgreifen, wären die vorhandenen komplett verbraucht. Der Kämmerer warnte davor, dass eine Neuverschuldung von 23,1 bzw. 24,7 Millionen Euro die dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährden würde und auch dadurch der Haushalt nicht genehmigungsfähig wäre.

Hauptursache dieses Dilemmas sieht die Verwaltung in der hohen Kreisumlage, die durch die hohe Steuerkraft 2021 und die Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 1,5 Prozent gestiegen ist. Lag die Kreisumlagelast 2022 noch bei 8,31 Millionen Euro, so liegt sie nun bei 10,66 Millionen Euro, ist also um 2,35 Millionen Euro gestiegen. Die Einnahmen durch Gewerbesteuern liegen nach einem Ausfall von 1,6 Millionen Euro derzeit bei 7,5 Millionen Euro, wobei man eine weitere Minderung um 500 000 Euro erwartet, aber hofft, diese Summe durch Nachzahlungen für Vorjahre ausgleichen zu können. Bedenklich sei „ein derzeitiger Vorauszahlungsstand von 6,4 Millionen Euro, der die Basis für die Folgejahre bildet,“ so der Kämmerer. Lediglich bei den Einkommen- und Umsatzsteuereinnahmen erwarte man „kleinere positive Entwicklungen“.

Stadträten bleibt angesichts der Zahlen die Luft wweg

Hilft aber nichts. Den Stadträten blieb die Luft weg. Einem „Offenbarungseid“ gleiche dieser Haushaltsentwurf, merkte Josef Peis (Pro Ebersberg) an. Seine Hoffnung, womöglich könnten sich noch „Luftnummern“ im Entwurf befinden, wurde von Gibis schnell zerschlagen. „Nein. Wir müssen ans Eingemachte gehen. Und das gilt nicht nur für jetzt, sondern auch für die Folgejahre.“ Drastisch, so sagte er deutlich, müsse gekürzt werden.

CSU stichelt: Kommt für uns nicht unerwartet

„Für uns kommt das nicht unerwartet,“ stichelte Florian Brillmayer (CSU), schließlich hätte man sich in den letzten Jahren viel geleistet. Jetzt gebe es nur einen Weg: restriktiv vorzugehen, auch beim Personal. Die Devise müsse lauten: sparen, sparen, sparen. „Es werden harte Zeiten auf uns zukommen.“ Niemand widersprach ernsthaft. „Wir müssen politische Entscheidungen treffen,“ so Christoph Münch (SPD), „und beschließen, was wir nicht mehr machen können.“ Auch Susanne Schmidtberger (Grüne) reihte sich ein: es dürfe keine neuen Projekte mehr geben. „Kein Mercedes mehr, wir müssen etwas Kleiners anschaffen“, ergänzte Eduard Zwingler von den Freien Wählern. Allerdings, so Marina Matjanovski (CSU), gebe es eben auch Kosten, wie Personal- und Energiekosten, die man nicht beeinflussen könne. Eine fünfprozentige Tariferhöhung sei im Haushaltentwurf bereits berücksichtig und Energie würde man ohnehin schon deutlich einsparen, entgegnete Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos).

Sehr bald will man sich zusammensetzen und Punkt für Punkt im Haushaltplan durchgehen, ebenso alle Projekte abwägen. „Beim Waldsportpark oder der Hallenbadsanierung lässt sich allerdings nichts mehr machen,“ so Proske, denn diese Projekte stünden kurz vor ihrem Abschluss. Deutlich wurde: Pflichtaufgaben müssen erfüllt werden; den Rotstift wird man wohl bei den freiwilligen Leistungen ansetzen. Am 21. März will der Stadtrat den Haushalt beschließen.

