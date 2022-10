Hiobsbotschaft: Ebersberger Schwimmbad wird immer teurer

Die Sanierung des Ebersberger Hallenbads, hier Bürgermeister Ulrich Proske im Spiegel der alten Umkleide, verteuert sich immer weiter. Jetzt wird mit fast zehn Millionen Euro gerechnet. © Stefan Rossmann

Gestiegene Baupreise machen Ebersberg zu schaffen. Sie treffen die Stadt mitten in der Sanierung des Hallenbads. Die neue Kostenschätzung geht nun von Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro aus.

Ebersberg – Im Januar 2021 kostete eine Kilowattstunde Strom 0,23 Euro. Im August 2022 lag der Preis für eine Kilowattstunde Strom – am Beispiel der Schule – für die Stadt Ebersberg bei 0,72 Euro. Stadtkämmerer Josef Gibis rechnet deshalb mit etwa 400.000 Euro überplanmäßigen Mehrkosten für die Kreisstadt im laufenden Jahr. Für 2023 prognostiziert er sogar eine halbe Million Euro Mehrkosten im Vergleich zu 2020. Die gute Nachricht: der Preis fürs Erdgas bleibt für die Stadt aufgrund des Kubus-Rahmenvertrags mit anderen bayerischen Gemeinden bis 31. Dezember 2023 gleich.

Mehr Einkommensteuer eingenommen als gedacht

Trotz der Mehrkosten für den Strom ist der Kämmerer optimistisch, wie sich in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses zeigte. Denn: Die Einkommensteuereinnahmen im zweiten Quartal 2022 lagen über den Erwartungen. Gibis spricht von einem Plus von etwa einer Million Euro. Auch die Umsatzsteuer-Einnahmen sind um zehn Prozent gestiegen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen wird der Haushaltsansatz ebenso übertroffen. Lediglich die Vorauszahlungen 2022 liegen nur bei 7,75 Millionen Euro und somit um 337 000 Euro unter dem Ansatz zu Jahresbeginn.

Der Stadtkämmerei im Ebersberger Rathaus machen die davon galoppierenden Strompreise zu schaffen. © PETER KEES

Die gute Nachricht: Der Haushaltsansatz wird erreicht. Insgesamt rechnet Gibis für 2022 mit einem Plus von 1,91 Millionen Euro. Dem entgegen steht freilich die Inflation.

Bei allen Großprojekten steigen die Kosten

Auch bei den Ebersberger Großprojekten steigen die Kosten. Die Generalsanierung und der Turnhallenbau der Schule und Kita im Ortsteil Oberndorf kosten 12,5 Prozent mehr als veranschlagt, in Summe 1,3 Millionen Euro. Auch beim Neubau des Kabinen- und Umkleidetraktes am Waldsportpark, den man noch dieses Jahr abschließen will, fallen für das laufende Jahr ca. 500 000 Euro überplanmäßige Ausgaben an.

Ebenso sind die Kosten für die Sanierung des Ebersberger Hallenbades gestiegen. Rechnete man ursprünglich mit Gesamtkosten in Höhe von 8,6 Millionen Euro, so liegt die derzeitige Gesamtkostenprognose bei 9,95 Millionen Euro. Insgesamt, so trug Gibis vor, werde „die Summe der veranschlagten Ausgabemittel im Verwaltungshaushalt in Summe wie in den letzten Jahren nicht überschritten werden.“ Die gewachsenen Steuereinnahmen und Mehreinnahmen bei den Wassergebühren lassen sogar eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt erwarten als geplant. Gibis’ Fazit: die Haushaltsentwicklung lässt gegenüber der Haushaltsplanung ein etwas besseres Ergebnis erwarten. Alle Investitionen können wie geplant fortgesetzt werden. Und das trotz der gestiegenen Energiepreise. pke

