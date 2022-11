Regionale Lebensmittel im Netz bestellen: Maschinenring präsentiert neues Konzept

Von: Michael Acker

Freuen sich auf den Start: Katrin Moritz und Josef Winkler, Geschäftsführer der MR Landkramer GmbH. © PriV

Hochwertige Produkte aus der Umgebung: Online-Plattform mit Abholstationen soll für persönlichen Kontakt statt Anonymität sorgen.

Landkreis – Noch mehr regionale, hochwertige Lebensmittel erzeugen und bequem einkaufen. Dieses Ziel verfolgt der Maschinen- und Betriebshilfsring Ebersberg/München-Ost mit einem neuen Konzept. Dazu ist eine Online-Plattform geplant, auf der sich Direktvermarkter und handwerkliche Lebensmittelverarbeiter aus der Region präsentieren können. An die Plattform soll auch ein Online-Shop angebunden werden, sagen Katrin Moritz und Josef Winkler, beide Projektleiter und Geschäftsführer.

Die Lieferung der Produkte sei jedoch nicht wie üblich direkt zu den Haushalten geplant, weil dies meist ressourcenintensiv und vor allem sehr anonym ist. Der Ansatz der dafür neu gegründeten MR Landkramer GmbH sei ein Modell mit Abholstationen, die an die teilnehmenden Hof- und Regionalläden angekoppelt werden.

Positive Wirkung für die Umwelt

Damit werde es möglich, als Kunde aus dem großen Sortiment aller integrierten Betriebe zu bestellen und die Lebensmittel fertig zusammengestellt an einer der Stationen abzuholen, sagen Moritz und Winkler. So bleibe immer noch ein persönlicher Kontakt. Andererseits würden Fahrtstrecken deutlich verringert mit positiver Wirkungen für Umwelt und Verkehrsaufkommen.

Transparenz bei der Auswahl von Lebensmitteln, mehr Informationsaustausch zwischen den Landwirten und Verbrauchern vor Ort, Service und Komfort beim Einkau – auch das alles wird mit dem neuen Konzept angestrebt. Für die Umsetzung dieses Vorhabens haben sich bereits etwa 20 Direktvermarkter an die MR Landkramer GmbH angeschlossen.

Bürger können sich beteiligen: Infoabend geplant

Das Projekt geht aber noch weiter: Denn neben der Beteiligung der Vermarkter und Verarbeiter, ist ähnlich einem genossenschaftlichen Ansatz, für die Realisierung des Vorhabens eine Beteiligung der Bürger aus der Region vorgesehen. Damit soll das Projekt auf einer breiten Basis stehen und auch den Kontakt zwischen Landwirtschaft und allgemeiner Gesellschaft stärken.

An zwei ersten Infoabenden wird nun ein näherer Einblick in das Projekt gegeben und die mögliche Form der Bürgerbeteiligung ausführlich vorgestellt. Diese finden statt am Donnerstag, 17. November um 19.30 Uhr im Gasthaus Kugler Alm in Ebersberg sowie am Dienstag, 22. November um 19.30 Uhr im Gasthaus Neuwirt in Zorneding. Weitere Infos gibt es unter: buerger-landkramer.de

Regio Markt in Glonn geplant

Auch die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg will das Geschäft mit regionalen Waren forcieren. Derzeit werde an der Eröffnung eines Regio-Marktes im Raiffeisen-Lagerhaus Glonn gearbeitet, so die Genossenschaftsbank. In der näheren Umgebung würden hervorragende und hochwertige Lebensmittel erzeugt. So sei die Idee gereift, unter dem Motto „Raiffeisen Regiomarkt – zusammen regional“ einen Ort zu schaffen, an dem Hersteller und Konsumenten dieser Produkte zusammentreffen.

„Allen Produzenten, egal ob Bio oder konventionell, wollen wir eine neue Absatzmöglichkeit ihrer Waren bieten“, sagt Sabine Winnerl, Betriebsleiterin Ware bei der Bank. Die Kunden wiederum können die regionalen Waren des täglichen Bedarfs an nur einem Ort beziehen. Somit wird nicht nur die heimische Wirtschaft unterstützt, sondern es werden auch unnötig lange Transportwege eingespart, heißt es.

