Über 120 Problemstellen: Fehlende Toiletten befeuern Fahrermangel im Landkreis

Von: Raffael Scherer

Steinhöring gilt als einer der Problembahnhöfe, was die Toilettensituation anbelangt. © Dziemballa

In der Stadt wird es noch schlimmer: MVV, Busunternehmen und Kommunen beraten, wo die Fahrer ihre Notdurft verrichten sollen.

Landkreis – „Endstation, bitte alle aussteigen und ich bin mal schnell hinterm Baum!“ Nur wenige Minuten haben Busfahrer an den Endhaltestellen Pause, meist nur bis mit der nahenden S-Bahn die nächste Fahrt beginnt. In dieser kurzen Verschnaufpause heißt es für so manchen Busfahrer dann ab ins Gestrüpp – denn es fehlen Toiletten.

„Im Landkreis Ebersberg ist es nicht ganz so schlimm, da gibt es nicht so viele Linien und ein paar Bäume oder Cafés und Läden in der Nähe“, so das nüchterne Fazit von Busunternehmerchef Josef Ettenhuber in Glonn-Schlacht. Je urbaner die Fahrt, umso schwieriger werde es seiner Erfahrung nach den Fahrern der Linienbusse gemacht, ihre Notdurft zu verrichten. Auch das spiele beim derzeitigen Fahrermangel in Bayern eine erhebliche Rolle: „Da haben es dann die Männer schon schwer, aber die Frauen noch viel schwerer. Das ist eine Unverschämtheit und es passiert nichts“, so Ettenhuber.

Bürgermeisterin Martina Lietsch überrascht

Steinhöring, Glonn und Ebersberg sind laut dem Geschäftsführer ein paar der Problem-Endhaltestellen im Landkreis. „Grafing war auch lange auf der Liste, mittlerweile dürfen wir dort auf die Behindertentoilette“, erinnert er sich.

Die Steinhöringer Bürgermeisterin Martina Lietsch hört von dem Problem zum ersten Mal: „Gerne bin ich bereit, gemeinsam mit dem Busunternehmen, nach einer praktikablen Lösung zu suchen und finde es schade, dass dieses noch nicht persönlich auf mich zugekommen ist.“ Sie verweist auf die etwa 500 Meter entfernte öffentliche Toilette als „Lösungsansatz“.

Auch in Ebersberg und Glonn ist die Überraschung groß

Auch Glonns Bürgermeister Josef Oswald hört davon zum ersten Mal: „Ich erkenne kein Problem, da am Bahnhofsplatz ein Schild mit Lageplan einer öffentlichen Toilette, welche ca. 200 Meter entfernt am Marktplatz ist, steht“, so Oswald.

Ebenso überrascht ist man im Ebersberger Stadtbauamt, an das bisher keinerlei Beschwerden herangetragen wurden. Dementsprechend habe man sich auch noch nicht auf die gemeinsame Lösungssuche machen können, so Christian Stöhr, Leiter des Bauamts. Er verweist auf die öffentlichen Toiletten im Einkaufszentrum E-Einz. Direkt am Bahnhof sieht er die Deutsche Bahn als Betreiber des derzeit geschlossenen DB Service Stores in der Pflicht.

124 Problemhaltestellen im MVV-Netz

Vergangenes Jahr hatten sich beim MVV mehrere Busunternehmen zusammengesetzt und eine Liste der mangelhaften Haltestellen bezüglich der Notdurftverrichtung im gesamten MVV-Netz erstellt. Heraus kamen laut Ettenhuber dabei 124 Problemstellen. „Diese Liste ist aber weder vollumfänglich noch abschließend“, betont Franziska Hartmann vom MVV.

Während Busunternehmer Ettenhuber die Schuld bei den Kommunen sieht, verweisen diese wiederum auf Busunternehmen und den MVV, der wiederum hat laut Hartmann „als Regiegesellschaft der öffentlichen Hand – leider an dieser Stelle auch keine Verfügungsmöglichkeiten“.

Dixiklos würden „Ortsbild verschandeln“

Das große Hindernis ist in ihren Augen die Frage der Zuständigkeit und der Finanzierung, sowohl beim Errichten wie auch bei Erhalt und Pflege der Toiletten. Schließlich seien die Örtlichkeiten zum Aufstellen meist öffentliche Grundstücke von Kommunen oder Privatgrundstücke, Aufgabenträger der Linienbusse wiederum die Landkreise.

Ettenhuber wäre dabei oftmals schon mit einer Notlösung wie etwa einem von ihm aufgestellten Dixiklo zufrieden, aber auch da würden sich die meisten Kommunen querstellen, da jene „das Ortsbild verschandeln würden“, so der Geschäftsführer.

So geht es weiter

Der nächste Schritt ist laut MVV die Beauftragung einer Studie: „Sie soll zunächst eine Problemanalyse vornehmen, die verschiedenen Akteure und ihre Möglichkeiten beleuchten und dann Ansätze zur Problemlösung aufzeigen. Aktuell wird dafür ein Lastenheft erstellt, anschließend Angebote eingeholt“, sagt Hartmann gegenüber der EZ. Bis dahin bleibt den Fahrern wohl nur das Gebüsch – oder eben zusammenzwicken.

