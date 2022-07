Betrunkener Kirchseeoner beleidigt vier Polizisten

Von: Raffael Scherer

Gleich vier Polizeibeamte beleidigte ein Betrunkener in Grafing. Nun musste er sich deshalb vor Gericht verantworten (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand

„Viel zu viel“ getrunken: Lagerist (24) muss 6000 Euro Strafe zahlen und schrammt nur knapp am Gefängnisaufenthalt vorbei.

Ebersberg – Alkoholmissbrauch bis zum Vergessen: Ein Kirchseeoner hatte zusammen mit mehreren Freunden an einem Oktoberabend vor einem Grafinger Lokal ordentlich getankt. So viel, dass er sich nun, wo er sich wegen der Vorkommnisse vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten musste, an gar nichts mehr erinnern konnte.

Nach mehreren Ruhestörungsmeldungen der Anwohner waren gegen halb zwei Uhr morgens bereits zwei Polizeistreifen vor der Bar. Nach einigem Hin und Her mit dem Türsteher sei die Sache eigentlich schon gegessen gewesen, erklärte einer der Polizeibeamten dem Gericht. Als die vier Polizisten dann wieder auf dem Weg zu ihrem Wagen waren, brüllte ihnen der Kirchseeoner derbe Beleidigungen hinterher.

Identifiziert dank Bodycam

Nach Angaben der Ebersberger Ordnungshüter war die Stimmung in jener Situation sowieso schon „aggressiv“, auch gegen weitere der Betrunkenen würden parallel Verfahren laufen. Nach der Beleidigung schalteten die Beamten ihre Bodycams an, da man sich auch als toleranter Polizist „nicht alles bieten lassen müsse“.

Richterin Vera Hörauf spielte die Aufnahme der Kameras im Gerichtssaal ab: Mehrere Betrunkene, die lallend mit den Beamten diskutierten, sowie der Angeklagte, wie er torkelnd das Weite suchte. Dementsprechend leicht sei es den Beamten gefallen, den Kirchseeoner im Nachhinein zu identifizieren.

Angeklagter gesteht - und entschuldigt sich bei Polizisten

Der gerade 24 Jahre alt gewordene Lagerist selbst räumte die Beleidigung vollumfänglich ein – ohne sich daran zu erinnern. „Es tut mir leid, ich weiß von dem ganzen Abend nichts mehr, ich habe mir alles von einem Kollegen am nächsten Tag nochmal erzählen lassen“, erklärte er. Wie viel er denn getrunken habe, fragte ihn die Richterin. „Viel zu viel“, so die knappe Antwort.

Der Kirchseeoner hatte bei seinem Prozess jedoch noch einen großen Wunsch auf dem Herzen: „Ich möchte mich bitte persönlich entschuldigen, das ist mir das Wichtigste.“ Gesagt, getan. Beiden als Zeugen geladenen Polizisten erklärte der Angeklagte nochmals ausgiebig, dass ihm sein in jeder Nacht gezeigtes Verhalten leid tue. Dieses sei überhaupt nicht seine Art, sein Verhalten an jenem Abend sei einfach „saudumm“ gewesen. Die Beamten nahmen die Entschuldigung nickend mit einem „Danke“ zur Kenntnis.

Nächstes mal dann Freiheitsstrafe

Richterin Hörauf verurteilte ihn schließlich zu einer Geldstrafe von 6000 Euro. Zugunsten des Mannes spräche das „Geständnis“ der Tat, die Entschuldigungen sowie der übertriebene Alkoholkonsum. Ihm zur Last gelegt werden müsse jedoch, dass es sich gleich um vier beleidigte Personen handle. Zudem habe der Lagerist bereits vier Vorstrafen mit hoher Rückfallgeschwindigkeit, unter anderem wegen Betäubungsmitteln. „Nächstes Mal dann Freiheitsstrafe, gell“, verabschiedete ihn Hörauf. Der Kirchseeoner nahm das Urteil direkt an.

