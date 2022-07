Sechs Tage wach dank Amphetamin - Drogenhaus in Grafing ausgehoben

Von: Raffael Scherer

Nicht nur Gras, sondern auch Amphetamin, Ecstasy, MDMA und Koks wurden in dem Haus weitergegeben (Symbolbild). © David Ebener/dpa

Drei Nachbarn in Drogenverkäufe involviert – Prozess um Weitergabe an Minderjährige. Zeugen können sich wegen Drogenkonsum an wenig erinnern.

Ebersberg – Sechs Tage am Stück war eine junge Kirchseeonerin wach – dank Amphetamin. Bis sie schließlich in einem Wohnhaus in Grafing nochmals eine Nase der Aufputsch-Droge zog, die auf dem illegalen Markt als „Speed“ gehandelt wird. Kurz darauf erlitt sie einen epileptischen Anfall und brauchte einen Notarzt.

Wenig später erklärte die frisch 18 Jahre alt gewordene Frau der Polizei, dass sie ihre Drogen seit etwa einem halben Jahr von einem Bekannten im Obergeschoss eines Grafinger Wohnhauses beziehe. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Haus und fand unter anderem in dessen Wohnung Marihuana und Amphetaminreste. Darum musste sich der 35-jährige Mieter nun wegen der Weitergabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten.

Angeklagter behauptet lediglich Joints mit Bekannter geraucht zu haben

Exakte zeitliche Daten zum Konsum der beiden aus dem Angeklagten herauszubekommen, das fiel Amtsrichter Frank Gellhaus und den Schöffen sichtlich schwer. Wann genau er die damals 17-Jährige kennengelernt habe, konnte der gelernte Koch nicht mehr genau sagen. Ebenso wenig, wie oft und wann sie sich getroffen und konsumiert hätten.

Mal hieß es ein- bis zweimal pro Woche, dann wieder sieben mal in sechs Monaten. „Es ist leichter, einen Pudding an die Wand zu nageln, als aus Ihnen etwas herauszubekommen“, beschwerte sich Richter Gellhaus. Der Angeklagte blieb schließlich bei seiner Aussage, dass die Frau lediglich immer wieder mal einen Joint bei ihm geraucht habe.

Grafinger: Für chemische Drogen war Nachbar im Erdgeschoss zuständig

Chemische Drogen habe er ihr hingegen keine gegeben, das sei nicht sein Ding. Die habe sie wahrscheinlich vom Nachbarn im Erdgeschoss. Jener habe die beiden irgendwann einander vorgestellt und auch ihm immer wieder „harte Drogen“ angeboten. Von Ecstasy, MDMA über Koks bis Amphetamin habe dieser „die ganze Palette durch“ gehabt.

Das Gras für den Eigenkonsum habe der Angeklagte wiederum von einem anderen Nachbarn im Erdgeschoss des Drogenhauses, gegen den offenbar ein separates Verfahren läuft. Obendrein habe er gar nicht gewusst, dass das Mädchen noch minderjährig war: „Wir haben nur über meine Musik gesprochen“, beteuerte der Koch, der nebenher als Rapper Lieder produziert.

Zeugin kann sich wegen Drogen an kaum etwas erinnern

Viel schlauer wurde das Gericht daraufhin durch die Aussagen der mittlerweile 20-Jährigen auch nicht. Die Zeugin entschuldigte sich gleich beim Betreten des Raumes: „Ich habe damals sehr viele Drogen konsumiert, darum ist mein Erinnerungsvermögen nicht mehr so gut.“ Sie glaube zwar, immer wieder vom Angeklagten Amphetamin und Gras bekommen zu haben, ob das jedoch vor oder nach ihrem 18. Geburtstag war, geschweige denn wie oft, könne sie nicht mehr sagen. „Kann sein“, lautete daher ihre Antwort auf fast sämtliche Nachfragen.

Meist hätten die Drogen einfach auf dem Tisch gelegen und jeder durfte sich bedienen. Alle im Haus seien ständig „auf Droge“ gewesen, sie selbst habe bereits schon lange zuvor Erfahrungen mit chemischen Drogen gehabt. Das Verfahren gegen sie wurde damals vom Jugendgericht eingestellt.

Nebel des Vergessens führt zu Geldstrafe

Da die Frage, ob sie zu den Übergabezeitpunkten noch minderjährig war, „im Nebel der Zeit und Trips“, so Richter Gellhaus, auf faktischer Ebene nicht mehr zu klären war, wurde dieser Teil des Verfahrens eingestellt. Da es sich bei dem gefundenen Gras und Amphetamin jedoch nur um kleine Mengen zum Eigenkonsum handelte, der Angeklagte diesbezüglich geständig und obendrein ohne Vorstrafen war, beließ es das Schöffengericht bei einer Geldstrafe in Höhe von 7000 Euro.

