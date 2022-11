Prügel-Opa (86) „beschäftigt“ fünf Polizisten

Von: Raffael Scherer

Grafinger Rentner für tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte schuldig gesprochen (Symbolbild). © Symbolfoto: dpa

Ein Rentner geriet mit mehreren Ordnungshütern aneinander. Nun wurde der Grafinger am Ebersberger Amtsgericht verurteilt.

Ebersberg – Großer Stress für die Polizei in Grafing zur Primetime: Als sie im März um 20.15 Uhr eine demente Rentnerin zu ihrem Ehemann nach Hause brachte, ging für die Ordnungshüter der Abend erst richtig los: Der damals 85-jährige Ehemann war stark alkoholisiert. Er beschimpfte und beleidigte seine zuvor „entflohene“ Gattin und schlug nach ihr. Deshalb gingen die Polizisten dazwischen, um für Ruhe zu sorgen. Nach einigem Gerangel und Hin und Her brachten fünf Beamte den Grafinger zur Ausnüchterung in eine Klinik.

Nun musste sich der mittlerweile 86-jährige Rentner, laut Staatsanwaltschaft selbst früher Polizeibeamter, vor dem Amtsgericht Ebersberg wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Kombination mit Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

1,6 Promille nach „einer viertel Flasche Wein“

Der Verteidiger des Grafingers stellte klar, dass sein Mandant sämtliche Vorwürfe einräume, sich jedoch zu der Tat nicht weiter äußern wolle, da dies besagten Abend „in kein besseres Licht rücken würde“. Der Rentner leide ebenfalls unter einer leichten Demenz, obendrein habe dieser an besagtem Abend etwa 1,6 Promille gehabt. „Eine viertel Flasche Wein“, kommentierte der Angeklagte. Ein Alkoholproblem habe er aber nicht, beteuerte er.

Da das Mindeststrafmaß für tätlichen Angriff auf Polizeibeamte drei Monate Freiheitsstrafe beträgt, forderte die Staatsanwaltschaft ein Jahr Freiheitsstrafe mit Bewährung. Da hakte der Verteidiger nach, ob man den Strafrahmen in diesem Fall nicht der Situation anpassen könnte. Die Abschreckung, die das Gesetz mit der hohen Mindeststrafe bezwecken solle, bezöge sich doch eher auf „aggressive Radaubrüder bei Demos“ als auf einen alkoholisierten Rentner daheim in einer Ausnahmesituation.

Polizei trug keine Verletzungen davon

Mit dem Kommentar „Man könnte schon fast sagen, es ehrt ihn, dass es fünf Beamte brauchte, um einen 85-Jährigen zu bändigen“ erklärte der Verteidiger zudem verschmitzt, dass bei der Rangelei keiner der Polizisten verletzt worden sei und somit statt Körperverletzung nur versuchte Körperverletzung im Raum stehe.

Richterin Vera Hörauf, stimmte der Reduzierung auf den Versuch zu, sah bei der Tat jedoch gesetzlich keine Ausnahme gegeben, allein schon wegen der Menge an in diesem Prozess verhandelten Taten. Deshalb verurteilte sie den Rentner zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die sie für drei Jahre zur Bewährung aussetzte. Obendrein erlegte sie ihm eine Zahlung von 3000 Euro an das „Team Unfall + Notfall Betreuung Landkreis Ebersberg“ als zu der Tat passenden gemeinnützigen Organisation auf.