Bayerns einziger Landkreis ohne Berufsschule: Druck auf Landrat wächst

Von: Robert Langer

Teilen

Breites Bündnis für die Berufsschule (v.l.) : Ernst Böhm, Johann Schwaiger, Hans Hörner und Stephan Scharnagl beim EZ-Gespräch in Grafing. © lan

Breites Bündnis für Projekt in Grafing-Bahnhof präsentiert neue Vorschläge für eine Berufsschule in Grafing-Bahnhof.

Landkreis – Es ist eine gemeinsame Aktion über Orts-, Organisations- und Parteigrenzen hinweg. Das Ziel: Eine Berufsschule in Grafing-Bahnhof. Im Fokus stehen eine zunächst abgespeckte Version mit Erweiterungsmöglichen und neue Überlegungen zur Finanzierung.

In einem offenen Brief haben sich Kreishandwerksmeister und CSU-Kreisrat Johann Schwaiger sowie die Vertreter des Bund der Selbstständigen aus Grafing und Ebersberg, Hans Hörner und Stephan Scharnagl, an Landrat Robert Niedergesäß (CSU) und die Mitglieder des Kreistages gewandt. Gleichzeitig hat die SPD-Fraktion im Kreistag eine Initiative zu diesem Thema gestartet. Verbindungsperson ist dabei Ernst Böhm, erfolgreicher Unternehmer im Bausektor aus Grafing sowie Sozialdemokrat mit kommunalpolitischer Erfahrung.

Ebersberg weiterhin einziger Landkreis ohne Berufsschule Bayerns

Vorgeschichte: Auch aus finanziellen Gründen ist eine Berufsschule des Landkreises in Grafing-Bahnhof derzeit in der Prioritätsliste nach hinten gerutscht. Sie steht auf der Warteliste. Gerade jetzt sollte der Kreistag alle Vorschläge und denkbaren Optionen zeitnah und ernsthaft prüfen, um den immensen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sagt die SPD (Konzept Böhm und Prof. Florian Nagler). Da sind sich die Genossen mit Vertretern aus der Wirtschaft einig. Sie wollen der Berufsausbildung im Landkreis eine wertschätzende Stimme geben. Denn Ebersberg habe als einziger Landkreis in Bayern keine Berufsschule. „Wir haben keine Lobby“, sagt Kreishandwerksmeister Schwaiger.

Man habe sich mit namhaften, innovativen und standorttreuen Unternehmen unterhalten. Sie alle würden die Realisierung einer Berufsschule unterstützen. Die Vorteile seien in der Bevölkerung einfach noch nicht ausreichend bekannt, sagt Schwaiger. Scharnagl weist vor allem auf ein Leuchtturmprojekt im Bereich der Digitalisierung hin. Weitere Bereiche für den Start der Schule wären Elektro, Heizung/Lüftung/Sanitär oder Fachinformatik, wie bei einem Gespräch mit der EZ am Donnerstag in Grafing klar wurde.

Berufsschule für Ebersberg würde andere Zahlungen entlasten

Ein Vorschlag, bei dem sich beide parallel und dennoch in die gleiche Richtung zielenden Initiativen einig sind: Die Baumaßnahme könnte in Abschnitten realisiert werden, zunächst nur einige Fachbereiche. Böhm schlägt einen Finanzdeckel vor. Heißt: Der Landkreis sagt, wir haben 50 Millionen Euro, was bekommen wir dafür? Angebote über dieser Grenze würden gar nicht berücksichtigt. Zudem könnte einfach und effektiv gebaut werden. Böhm macht aber auch klar: „Einfach bauen ist das Gegenteil von schlecht bauen.“ Schwaiger spricht von einem „Nutzbau“. Die Perspektiven für die Zukunft sind offen. „Auch eine Berufsschule ändert sich mit der Zeit“, sagt der Kreishandwerksmeister. Zustimmendes Kopfnicken bei den weiteren Teilnehmern der Gesprächsrunde.

Auch Überlegungen zur Finanzierung des Projektes stoßen auf Unterstützung. Böhm verweist auf die üblichen staatlichen Zuschüsse für ähnliche Projekte. Weitere Förderung könnte es wegen besonderer Aspekte wie Klima geben. Dazu kommt, dass bisher Berufsschüler aus dem Landkreis in andere Schule gehen müssten. Dafür müssten Gastschulbeiträge gezahlt werden. Die würden teilweise mit einer eigenen Berufsschule wegfallen. Zudem würden externe Auszubildende, die dann in den Landkreis Ebersberg kämen, für Gastschulbeiträge sorgen.

Berufsschule würde sich bereits nach 20 Jahren rechnen

Dazu kämen derzeit noch sehr günstige Darlehen für den Bau. Die Bildungseinrichtung würde sich nach vorsichtiger Schätzung nach 20 Jahren rechnen, so Böhm. Sein Fazit: Die Schule kostet den Landkreis nichts. Die Befürworter sind sich einige, dass es viele positive Aspekte gibt, wie zusätzliche Fachkräfte, von denen sowohl örtliche Firmen profitieren könnten als auch Unternehmen, die sich wegen dieses Potenzials ansiedeln könnten. Wie geht es weiter? Die Kreishandwerkerschaft und der Bund der Selbstständigen planen für den 19. Juli eine Info-Veranstaltung in Bruck. Und Mitglieder des Kreistages werden sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.