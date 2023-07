Weil so viele vom Gymnasium wechseln: Realschule Ebersberg droht Aufnahme-Stopp

Von: Josef Ametsbichler

Auch die Fahrradstellplätze sind voll: Die Realschule Ebersberg hat kaum mehr Platz für Schüler. Das bedeutet für wechselwillige Gymnasiasten aus der Region, dass sie sich womöglich eine andere Schule suchen müssen. © sro

Die Realschule Ebersberg ist so gefragt, dass sie wohl nicht alle wechselwilligen Schüler aufnehmen kann. Das kann manche Familien hart treffen.

Ebersberg/Landkreis – Kathrin Fertig schläft zurzeit schlecht, das gibt sie freimütig zu. Die Beratungslehrerin an der Realschule Ebersberg hat ein dickes, dringendes Problem: Wohin mit all den Kindern? 80 Voranmeldungen habe ihre Schule fürs kommende Schuljahr bekommen – damit sind keine Übertrittskinder von der Grundschule gemeint, sondern Schulwechsler aller Jahrgangsstufen. Die allermeisten kommen vom Gymnasium.

Volle Klassen und es kommen immer mehr

Oder würden gerne kommen. „Wir würden wahnsinnig gerne alle nehmen“, sagt Fertig. „Aber wir sind sehr in Not.“ Die Schule sei quasi voll, Neuaufnahmen nur begrenzt möglich, „da die Voranmeldungen bereits jetzt die Aufnahmekapazität einiger Klassen übersteigen“, steht auf der Homepage. „Wir platzen aus allen Nähten“, so formuliert es Schulleiter Markus Schmidl. Von 870 Schülern werde sein Haus auf weit über 900 anwachsen. Mit allen dazugehörigen Konsequenzen, etwa, dass quasi keine Klasse mehr unter 30 Schülern bleibe, von 5 bis 10. Das war mal als pädagogisch schädlich verpönt, wegen des Lehrermangels ist es in Bayern mittlerweile wieder Alltag.

Viele kommen im Gymnasium nicht mehr hinterher - Realschule als Rettungsanker

Als Ursache für den Ansturm hat die Beratungslehrerin Spätfolgen der Corona-Pandemie ausgemacht. „Da ist ein Schereneffekt aufgetreten, der sich jetzt bemerkbar macht“, sagt sie. Will heißen: Gerade in Fächern, in denen die Inhalte aufeinander aufbauen, Sprachen und Mathe etwa, klaffen Soll und Haben in den Kinderköpfen immer weiter auseinander. Die Schüler kommen nicht mehr mit, geraten in eine Abwärtsspirale und in Gefahr durchzufallen. Oder schlimmer noch, sie sind dem psychischen Druck nicht mehr gewachsen. Oft sei dann der Wechsel auf die Realschule ein möglicher Rettungsanker. „Und wenn wir nicht Ja sagen, sind die Familien am Boden zerstört“, so Beratungslehrerin Fertig.

Realschule Ebersberg: Schulleiter rät: „Rechtzeitig Alternativen suchen!“

Realschulleiter Schmidl stellt sich auf höhere Mathematik bei der Klassen- und Raumverteilung ein. „Ich habe Schüler, die wechseln wollten, immer aufgenommen, soweit ich konnte“, sagt er. Heuer müsse er den Eltern aber raten: „Bitte rechtzeitig Alternativen suchen!“ Sonst könne es bei der finalen Anmeldung zu Beginn der Sommerferien lange Gesichter geben, wenn dann kein Platz mehr in Ebersberg frei ist.

Es gibt ein Recht auf einen Realschulplatz - aber nicht an einer bestimmten Schule

Dazu muss man wissen: Das bayerische Schulsystem lässt den Eltern an weiterführenden Schulen die Wahl, wohin sie ihre Kinder schicken. „Jeder hat das Anrecht auf einen Platz an einer Realschule“, sagt Markus Hösl-Liebig, als Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Oberbayern-Ost auch für Ebersberg zuständig. Es gelte aber auch: „Es gibt kein Anrecht auf eine bestimmte Realschule.“ Seine Behörde helfe, bei Einzelfallentscheidungen eine verträgliche Lösung zu finden. Das könne aber bedeuten, dass den Schülern eine höhere Mobilität abverlangt werde.

Weite Fahrtwege bis zur nächsten Realschule

Das Problem in Ebersberg: In direkter Nachbarschaft sind zwei Gymnasien, Grafing und Kirchseeon. Wenn von dort jemand auf die Realschule wechselt, dann am liebsten in die Kreisstadt. Die nächsten Realschulen befinden sich in Vaterstetten, Poing, Markt Schwaben, Wasserburg, Bad Aibling und Bruckmühl. Satte Fahrtwege für Kinder etwa aus Grafing oder den umliegenden Orten.

Schulleiter Schmidl erzählt, er habe im Landratsamt bereits angeregt, Markt Schwaben per Bus besser mit dem südlichen Landkreis zu verbinden. Die dortige Realschule, das zeigen die Zahlen des Landratsamts, blutet aus, seit 2010 direkt nebenan die Realschule Poing eröffnet hat. Sie wäre wohl aufnahmefähig. Die Markt Schwabener Realschulleitung lehnte eine Auskunft gegenüber der EZ am Donnerstag ab.

Alternativen Wirtschaftsschule und M-Zug

Ebersbergs Schulleiter Markus Schmidl betont, dass es mit der Wirtschaftsschule und dem M-Zug über die Mittelschule weitere Möglichkeiten gebe, die Eltern im Auge haben sollten. Und auch Ministerialbeauftragter Hösl-Liebig betont: „Es findet sich immer eine Lösung.“ In Ebersberg werden sie aber bei den 34 Klassen bleiben müssen, aus räumlichen und personellen Gründen, sagt der Schulleiter. Es wird also wohl nicht für alle Eltern die Wunschlösung werden.

