Mitten am Marienplatz: Ebersberg bekommt Hofladen

Von: Robert Langer

Monika und Johann Hilger vor dem künftigen Laden am Marienplatz in Ebersberg. © Stefan Rossmann

Ausschließlich regionale Lebensmittel sollen bald in einem eigenen Geschäft am Marienplatz in Ebersberg verkauft werden. Es ist quasi ein Hofladen in der Stadt, in dem Angebote von verschiedenen Produzenten zu finden sind. Alles aus der Region.

Ebersberg - Am Freitag, 18. Februar, war die erste offizielle Präsentation. Eingeladen hatte dazu das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding. Leiten wird das Geschäft im Zentrum der Kreisstadt Monika Hilger, die in Traxl zusammen mit ihrem Mann einen Hof bewirtschaftet. 90 Milchkühe, Jungvieh, Insgesamt 66,2 Hektar Fläche, davon 4,2 Hektar Wald.

Hofladen in Ebersberg: Konzept der kurzen Wege

Die Geschäftsidee klingt überzeugend. Konsumenten, die regionale Produkte bevorzugen, fahren derzeit oft von einem Hofladen zu anderen, um die gewünschten Waren zu erhalten. Denn dieses Angebot gibt es eben nicht im Supermarkt um die Ecke. Manchmal haben die Käufer auch gar nicht die Zeit dazu. Künftig soll es eine Auswahl in einem Geschäft mitten die Kreisstadt geben. Kurze Wege eben.

Die Familie Hilger hat schön länger ihren Hof umgestellt, seit 2015 führt sie ihn biologisch. Die ersten zwei Jahren seien die schwierigste Zeit gewesen, sagt Johann Hilger, der den Betrieb in siebter Generation führt. Die Erträge seien zunächst gesunken. „Diese Durststrecke musst du überwinden“, sagt er. Aber es sei die richtige Entscheidung gewesen, auch wirtschaftlich. Auf den Feldern sei der Ertrag inzwischen etwa zehn Prozent geringer als früher. „Wir sind aber zufrieden.“ Die Entwicklung im Stall sei ähnlich. „Die Tiere haben sich entgiftet.“ Sie seien insgesamt vitaler als früher. Hilger, Stadtrat in Ebersberg und in mehreren nachhaltigen Projekten aktiv, kritisiert, dass in der landwirtschaftlichen Ausbildung der ökologische Aspekt zu wenig berücksichtigt werde. Der Landwirt schlägt vor, dass der Nachwuchs in der Ausbildung beide Bereiche, also sowohl konventionelle als auch ökologische Landwirtschaft kennenlernen sollten. „Danach können sie sich selbst entscheiden.“

Hofladen in Ebersberg: „Wir fangen klein an“

Jetzt die Idee mit dem Laden. Zunächst sei es nicht einfach gewesen, überhaupt Verkaufsflächen zu finden. „Wir fangen jetzt klein an“, sagt Monika Hilger. Die Fläche des Geschäfts beträgt 50 Quadratmeter. Die Ware kommt vom eigenen Hof, aber auch von anderen Landwirten. Wichtigstes Kriterium ist die Regionalität. „Unsere Region hat sehr viel mehr zu bieten, als man glaubt“, betont Monika Hilger.

Das geplante Angebot im neuen Laden umfasst nach aktuellem Stand Bio-Rind- und Schweinefleisch, Wurst, Biomilch, Käse, Bioeier, selbst gemachte Nudeln, Spirituosen, Marmeladen, Mehl, Essig, Öl, Obst, Kräuter und Eis, aber auch Holzkunst und andere Wohn-Accessoires regionaler Handwerker.

Hofladen in Ebersberg: Tochter baut die Laden-Ausstattung aus eigenem Holz

Noch ist der Laden leer. Für die Möbel-Ausstattung soll Tochter Maria (18) sorgen, die derzeit eine Lehre als Schreinerin absolviert. Das Holz für Regale und Schränke kommt aus dem elterlichen Wald. Die Stämme wurden schon vor längerer Zeit gefällt und eingelagert, sodass sie jetzt verarbeitet werden können. Eröffnung soll im April sein.

Im Bereich des Landwirtschaftsamtes Ebersberg-Erding ist die Anzahl der Ökobetriebe im vergangenen Jahr um 22 Betriebe und die Ökofläche um 464 Hektar gestiegen. So wirtschaften im Dienstgebiet nun 412 Betriebe mit 14 024 Hektar nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus. Laut dem Münchner Landwirtschaftsministerium beträgt der Anteil der Ökoflächen an der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Bayern derzeit fast 13 Prozent.

