Investoren-Pleite am Hölzerbräu-Areal: Krise mit Chancen

Von: Josef Ametsbichler

Neues Erweiterungspotenzial sieht Bürgermeister Proske am Hölzerbräu-Areal (hinten) für die Feuerwehr (links). © sro

Die Ebersberger SPD hat einen Fragenkatalog für die Sitzung des Ferienausschusses am Dienstag, 22. August, eingereicht. Es geht um die Zukunft des Hölzerbräu-Geländes.

Ebersberg – Die Pleite des Immobilienentwicklers Euroboden hatte sich abgezeichnet, seit kurzem ist sie Fakt. Und damit stehen größere Fragezeichen hinter der Zukunft des Hölzerbräu-Geländes, eines Filet-Grundstücks mitten in Ebersberg. „Das Ganze kann vehement ins Stocken geraten“, bekennt Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) – und meint die Entwicklung des Geländes zu einem Mini-Stadtviertel mit Wohnungen und Gewerbe sowie der Beibehaltung der Gastronomie und Hotellerie.

Da es sich um drei Flurnummern handle, könne ein möglicher Verkauf auch parzellenweise erfolgen – und die ganze schöne Planung quasi auseinanderreißen. Eine Bebauungsplanung müsste von vorn beginnen. Skeptisch sieht Proske die Idee, dass die Stadt die Planung, den städtebaulichen Wettbewerb, auf eigene Rechnung vorantreibt. „Dann würden wir für jemand anderes entwickeln, das ist eigentlich nicht üblich“, sagt er.

Proske: „Es tun sich neue Möglichkeiten auf“

Der Bürgermeister sieht in der Krise aber auch Chancen: „Es tun sich neue Möglichkeiten auf.“ So liebäugle er mit der Idee, dass die Stadt Ebersberg einen Teil des Geländes kaufen könnte – um für den Feuerwehrstandort nebenan eine Erweiterungsmöglichkeit zu schaffen. Das sei bisher nicht denkbar gewesen, komme aber im Erfolgsfall wesentlich billiger, als etwa an die 30 Millionen Euro in ein neues Grundstück mit einem Neubau zu investieren.

Wichtig sei, so Proske, dass wenigstens für das bestehende Hotel schnell Planungssicherheit entstehe und auch die Gaststätte wieder eröffnen könne, möglicherweise über einen zügigen Verkauf des Teilbereichs.

Die Ebersberger SPD hat einen Fragenkatalog für die Sitzung des Ferienausschusses am Dienstag, 22. August, eingereicht. Den Genossen geht es um schnellen Kontakt zum Insolvenzverwalter, etwaige Vorkaufsrechte der Stadt und die künftige Strategie und Zeitschiene für eine Bebauung. Auch sie sehen in der Verzögerung neue Chancen, die die Stadt sinnvoll nutzen solle.

