Hölzerbräu-Investor in der Krise: Lange Verzögerung droht am Filet-Grundstück

Von: Peter Kees

Filetgrundstück: Rund um das Hölzerbräu will die Euroboden GmbH Innenstadt-Entwicklung betreiben. Nach langem Tauziehen um die konkreten Pläne könnte der Investor nun an veränderten Marktgegebenheiten scheitern, so heißt es jedenfalls. F: pke © PETER KEES

Das Vorzeige-Projekt schlechthin in der Ebersberger Innenstadt könnte sich um Jahre verzögern. Grund ist, dass der Investor wohl ins Schlingern geraten ist.

Ebersberg – Hinten ist die Ente fett, sagt der Volksmund. So war es auch in der Ebersberger Stadtratssitzung am Dienstag: Das Spannendste passierte zum Schluss. Unter „Verschiedenes“ machte Stadträtin Susanne Schmidberger (Grüne) darauf aufmerksam, dass seit Kurzem die Meldung die Runde macht, der Investor des Hölzerbräu-Areals, Euroboden GmbH, befinde sich in einer existenzbedrohenden Krise – und wolle deshalb fast alle seine Grundstücke verkaufen. Die Rede sei sogar von einer möglichen Insolvenz.

Davon betroffen könnte auch das Filet-Gelände um das Hölzerbräu sein, das Euroboden entwickeln und bebauen will bzw. wollte. Eines der beiden Grundstücke dort gehört der Stadt, das andere dem als Luxuswohnungsbauer bekannten Unternehmen. Die Verwaltung, so ließ sie wissen, habe bereits versucht, erste Erkundungen einzuholen, ohne auf die Schnelle Konkretes in Erfahrung bringen zu können.

Investor in der Krise - Bauamt: „Formal eine einfache Situation“

„Die Anfrage läuft,“ heißt es dazu. Allerdings, so Bauamtsleiter Christian Stöhr, sei es letztlich gleichgültig, wer Eigentümerin des Geländes sei. Die Stadt habe einen Beschluss gefasst. Der gelte, gleich wem das Areal gehöre. „Für uns ist das rein formal eine ganz einfache Situation.“

Lange Verzögerung droht durch möglichen Verkauf

Die Auswirkungen der Krise von Euroboden – mit der es in der Vergangenheit immer wieder ein zähes Ringen um die zukünftige Bebauung des Areals gegeben hatte – sind noch unklar. Eines kann man sich ausrechnen: Fällt der bisherige Investor weg – der öffentlich wissen lässt, dass er seine Grundstücke, bis auf drei, in den nächsten drei bis vier Jahren veräußern wolle –, so muss sich ein anderer finden, der sich auf die Vorgaben der Stadt einlässt. Das kann dauern – auch, weil vor dem Neukauf des Grundstückes erst einmal dessen Veräußerung aufgerufen sein muss, die in erwähnter Zeitspanne von drei bis vier Jahren stattfinden soll.

Unterm Strich wird die Krise von Euroboden wohl dazu führen, dass sich die Bebauung des Hölzerbräu-Areals verschieben wird. In Ebersberg wird die Lücke so wie es aussieht also länger bestehen bleiben als man ursprünglich gehofft hatte. Gestiegene Zinsen und Baukosten sowie eine „Verunsicherung potenzieller Immobilienkäufer aufgrund der schlechten gesamtwirtschaftlichen Situation“ heiß es, habe Euroboden in diese Krise gebracht. Es ist ein finanzieller Sog, der momentan eine ganze Branche erfasst.

