Ebersberg in Sorge um den Egglburger See - Expertin erklärt „Verlandung“

Von: Michael Acker

Verlandungserscheinungen zeigt der Egglburger See. Es handelt sich um einen Algenteppich. © Stefan Roßmann

Für Spaziergänger am Egglburger See ergibt sich derzeit ein beunruhigendes Bild: Das beliebte Naturschutzgebiet scheint zu verlanden.

Ebersberg - Es sind gleich mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass der Egglburger See in Ebersberg derzeit den Eindruck macht sich zu verabschieden. Gerade am Ostufer ist ein riesiger Algenteppich zu sehen, der die zahlreichen Spaziergänger in dem Naturschutzgebiet besorgt mit der Stirn runzeln lässt. Etliche haben sich schon bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt gemeldet und ihre Befürchtung, der See würde verlanden, kundgetan.

Verlanden wird das nur etwa vier Meter tiefe Gewässer irgendwann, da ist sich Roswitha Holzmann von der Unteren Naturschutzbehörde sicher. Doch bis es soweit ist, könnten noch einige Hundert Jahre vergehen, sagt die gelernte Gewässerbiologin. Der derzeitige Algenteppich sei auf das Zusammenspiel von Sturm, warmes Wasser und viel Sonne zurückzuführen.

Algenteppich: Sturm wirkt wie eine Walze

Quasi wie eine Walze habe ein Sturm vor rund zwei Wochen den See „umgedreht“ und Nährstoffe vom Boden in die obere Gewässerschicht transportiert, was zusammen mit der derzeit warmen Temperatur des Wassers und der Sonneneinstrahlung das Wachstum der Grünalge stark fördere. Eingreifen wird die Behörde in das Geschehen nicht, was in dem Naturschutzgebiet auch nicht ohne weiteres möglich wäre. Die Natur werde das Algenwachstum auch wieder begrenzen, sagt Roswitha Holzmann.

