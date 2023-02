„Hallo, kleiner Ebersberger!“ - Jugendamt besucht 136 Babys

Die Babybesucherinnen Karin Eibl (li.) und Veronika Brackhane (re.) mit Abteilungsleiter Christian Salberg. © Landratsamt

Das Willkommensprojekt für Neugeborene im Landkreis Ebersberg zieht Bilanz: Das Angebot wird zunehmend besser angenommen.

Landkreis – 132 Familien mit insgesamt 136 neugeborenen Babys haben Kristina Eibl und Veronika Brackhane im Rahmen des Projekts „Hallo kleiner Ebersberger“ im vergangenen Jahr besucht. Das teilt das Landratsamt mit. Die beiden „Babybesucherinnen“ arbeiten für KoKi – Netzwerk frühe Kindheit beim Kreisjugendamt Ebersberg.

Das Angebot „Hallo kleiner Ebersberger“ der KoKi möchte Familien beim Start ins neue Miteinander unterstützen. Eibl oder Brackhane besuchen die Familien, die teilnehmen möchten, einmal. Im gemeinsamen Gespräch können Fragen rund um das Leben mit einem Neugeborenen oder auch schon älteren Baby gestellt werden. Die Familien würden sich sehr freuen, über aktuelle Informationen zu Möglichkeiten der Teilhabe zum Beispiel in Babykursen, Spielgruppen, Elterncafés. Außerdem sei das Thema Betreuung nach der Elternzeit bei vielen Familien präsent, berichten die „Babybesucherinnen“. Das Angebot kann bis zum ersten Geburtstag des Kindes wahrgenommen werden.

Babybesucherin bringt ein Geschenk für junge Eltern

Die „Babybesucherin“ bringt einen Rucksack als Geschenk mit. Er enthält wichtige Informationen, wie die Liste der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Kindertagespflege in der Gemeinde sowie ein Kinderbuch, Babysöckchen und Infomaterial zu Beratungs- oder Spielangeboten im Landkreis.

Im Jahr 2022 gab es laut Landratsamt 1079 Geburten in den teilnehmenden Gemeinden im Landkreis Ebersberg. 132 Familien haben den Babybesuch in Anspruch genommen, 215 Familien nur den Rucksack in ihrem Rathaus abgeholt. Insgesamt haben sich so 347 Familien über die Angebote informiert, 57 mehr als im Jahr 2021. ez

