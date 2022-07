Großer Ansturm ukrainischer Kinder auf Kitas und Schulen steht bevor

Von: Robert Langer

Großer Ansturm ukrainischer Kinder auf Kitas und Schulen steht bevor

Das Jugendamt steht vor einer Herausforderung: Rund 700 ukrainische Kinder stehen vor den Kita- oder Schultüren.

Landkreis – „Wir wollen das Beste für die Kinder“, sagt Florian Robida vom Kreisjugendamt. Etwa 715 geflüchtete Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren aus der Ukraine leben derzeit im Landkreis Ebersberg (Stand 29. Juni). Spätestens ab September wird es für die allermeisten der rund 190 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz geben.

Das wurde jetzt im Jugendhilfeausschuss des Kreistages deutlich. Überdies gelte es, rund 500 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren in das Schulsystem zu integrieren, so das Jugendamt. Zumindest vorübergehend. Bisher gab es unter anderem niederschwellige Brückenangebote. Das reicht aber laut Behörde nicht aus.

Ausgebildetes Fachpersonal aus der Ukraine für Kinderbetreuung

Aus Sicht des Amts ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen nicht nur Sicherheit und Stabilität zu bieten, sondern ihnen auch eine Perspektive zu eröffnen. Es müsse daher Ziel sein, „ukrainische Kinder und Jugendliche rasch in unsere Kitas und Schulen zu integrieren und sie mit ergänzenden Angeboten aus ihrem Heimatland zu versorgen“. Dabei gelte es eine gute Balance zu finden, zwischen „der Integration in unsere Gesellschaft“ und der Bewahrung ihrer ukrainischen Identität. „Wir werden uns vom Deutsch nicht ganz verabschieden können“, so die Reaktion von Robida. „Das ist auch wichtig für die Kinder.“

Hintergrund sind Überlegungen, ausgebildetes Fachpersonal aus der Ukraine hier einzusetzen. Da gibt es aber wohl einige Hürden, unter anderem möglicherweise fehlende Dokumente der Ausbildung. Das Sozialministerium warnt davor, Standards aufzuheben. „Zur Wahrheit gehört aber auch“, so das Jugendamt, dass diese Herausforderung mit dem gegenwärtigem in der frühkindlichen Bildung vorhandenen Personal nur schwerlich zu meistern sein werde. Das scheint aber von Kommune zu Kommune unterschiedlich zu sein. Wie Vaterstettens Vizebürgermeisterin und Kreisrätin Maria Wirnitzer (SPD) erklärt, gehe es allein für die Großgemeinde um zusätzliche 28 Kinder. „Wir wissen nicht, wie wir das lösen sollen.“ Für die ukrainischen Mütter, die arbeiten wollten, sei eine pragmatische Lösung notwendig.

Jugendamt will alle unter 18-jährigen Geflüchteten treffen

Robida spicht von einem Rechtsanspruch „auf der Überholspur“. Plätze auf Vorrat gebe es nicht. Keiner habe den Krieg vorhergesehen. Er warnt jedoch gleichzeitig vor einer Ungleichbehandlung. „Wir haben auch eine Bevölkerung, die auf der Warteliste steht, um einen Platz zu bekommen.“

Das Jugendamt versucht übrigens, die Situation der geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine unter 18 Jahren im Landkreis zu prüfen. Zur Aufgabe gemacht hat sich die Behörde, alle Betroffenen „zu sehen“, wie Christian Salberg von der zuständigen Abteilungsleitung im Landratsamt erklärt. Von den 715 habe das bei rund 400 bereits geklappt. Zunächst ging es um die Jüngeren. Nachgefragt wird, ob sie allein unterwegs sind, von wem sie begleitet werden, und falls nicht von Erziehungsberechtigten, ob dies auch dem Elternwillen entspricht.

Dynamische Situation sorgt für wenig Planungssicherheit

Dazu kommt, dass die Situation „unglaublich dynamisch“ sei, da die Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland umziehen dürften. Manche gingen auch wieder in ihre Heimat zurück. Eine Abmeldung funktioniere nicht immer. In Bezug auf die Betreuungsplätze sei dies „ein bisschen ein Blindflug, der dennoch zu einer Punktlandung führen soll“, so Robida. Im Jugendamt ist man jedoch zuversichtlich, durch die Hilfe der Gemeinden und vieler Netzwerkpartner auch diese Situation zu meistern.

