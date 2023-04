Energiewende: Ebersberg kann es schaffen

Von: Peter Kees

Ebersberg kann seine Klimaschutzziele bis 2030 erreichen. Das glaubt zumindest der eigene Klimaschutzmanager. Er mahnt aber weitere Anstrengungen an.

Ebersberg – Ein Thema drängt derzeit überall: der Schutz des Klimas. Auch in der „Solarstadt Ebersberg“ ist es Gegenstand zahlreicher Maßnahmen.

Man hat Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden geschaffen, eine Solarpflicht für Neubauten eingeführt, Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung umgerüstet, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufgestellt, fördert Lastenfahrräder, Wärmenetze und will Windräder errichten. Und betreibt jede Menge Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Inwieweit mit all diesen Maßnahmen die gesetzten Ziele der Energiewende 2030 in Ebersberg erreichbar sind, erläuterte der Klimaschutzmanager der Kreisstadt Christian Siebel in der jüngsten Sitzung des Stadtrates.

Klimaschutzmanager Siebel: Ziele prinzipiell erreichbar

Kurze Antwort: Der Energiemanager hält die Ziele prinzipiell für erreichbar, wenn das derzeitige Energiemanagement fortgesetzt und die Effizienz weiter ausgebaut wird – auch, oder besser: trotz der derzeit schwierigen Haushaltslage. Zwar sei die Kreisstadt bei der Stromproduktion inzwischen schon sehr weit – das Ziel, bis 2030 60 Prozent des Stromes durch erneuerbare Energie zu erzeugen, sei mit 58,4 Prozent schon fast erreicht, erläutert Siebel – doch, es geht noch mehr: „100 Prozent sind bis 2030 machbar.“ Bis jetzt konnte die Stadt etwa ein Viertel ihres Energiebedarfs einsparen. Der monetäre Gegenwert liegt laut Siebel bei etwa 150 000 Euro. Je nach Stromkosten variiert diese Summe freilich.

Auch bei der Wärmeproduktion gebe es Erfolge; die Einsparung liegt hier bei 21,6 Prozent, wobei zu berücksichtigen ist – und das weiß auch der Klimaexperte –, dass dieser Winter relativ warm war und dass das Hallenbad noch nicht wieder in Betrieb ist, Faktoren also, die sowieso Energie einsparen. Der finanzielle Gegenwert liegt hier momentan bei rund 50 000 Euro. Potenzial gäbe es allerdings noch reichlich, erläutert Siebel, beispielsweise in Sachen Photovoltaikanlagen. Möglichkeiten dafür sieht der Mann etwa auf dem Dach der Grund- und Mittelschule, auf dem des Kindergartens Arche, auf dem des Alten Speichers, auf dem Jugendzentrum oder dem Familienzentrum. „Hier schafft allerdings die momentane Haushaltslage harte Voraussetzungen,“ ermahnte er.

Photovoltaik fällt Sparzwang zum Opfer

Bereits angedachte Photovoltaik-Projekte sind wegen der aktuellen Sparmaßnahmen auf der Warteliste gelandet, etwa die geplante Solaranlage auf dem neuen Kabinentrakt des TSV Ebersberg am Waldsportpark. Unterm Strich waren sich die Stadträte mit ihrem Klimamanager einig: die bislang gute Entwicklung müsse weitergehen.

Gesetzte Ziele für die Energiewende 2030 im Bereich Strom laut Siebel: weitere 20 Prozent Einsparungen aufseiten der Bürger, 20 Prozent aufseiten der Stadt und 15 Prozent aufseiten des Gewerbes. Im Bereich Wärme: 60 Prozent Einsparungen aufseiten der Bürger, 40 Prozent aufseiten der Stadt und 15 Prozent aufseiten des Gewerbe. Bemerkenswert: Siebel attestierte auch den Privathaushalten auf dem richtigen Weg zu sein, vermisst diese Entwicklung allerdings bei den Gewerbebetrieben.

