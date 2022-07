Weil sie Youtuberin werden will: Mädchen „flieht“ aufs Amt

Von: Raffael Scherer

Teilen

Das Mädchen gab bei Polizei und Jugendamt an, von ihrem großen Bruder geschlagen worden zu sein (Symbolbild). © Jan-Philipp Strobel/dpa

15-jährige Kirchseeonerin gibt an, von ihrem Bruder geschlagen zu werden. Doch die Vorgeschichte ist anders als gedacht.

Kirchseeon – Flucht ins Jugendamt: Weil ein syrisches Mädchen bei seiner Familie, wohnhaft in Kirchseeon, nicht machen durfte, was es wollte, wandte es sich an Jugendamt und Polizei. Wegen ihrer dortigen Aussagen musste sich nun ihr großer Bruder vor dem Amtsgericht in Ebersberg verantworten.

Auf dem fast einstündigen Video der Polizei von 2020 berichtet die 15-Jährige, dass ihr Bruder sie regelmäßig verprügelt habe. So habe er ihr einmal das Handy aus der Hand gerissen und ihr damit ins Gesicht geschlagen. Schon damals sei sie zum Jugendamt geschickt worden, kurz darauf aber wieder zurück zu ihrer Familie gekommen.

Alles frei erfunden: Angeklagter streitet sämtliche Vorwürfe ab

Wenige Tage später bei einem anderen Streit habe der große Bruder ihr Arme und Unterschenkel mit einer Gebetskette versohlt, sie bespuckt und als „dreckige Christin“ beleidigt. Grund dafür sei ein Foto von ihr gewesen, auf dem sie ohne Kopftuch draußen mit ihren Freundinnen unterwegs war. Die mittlerweile 17-Jährige lebt nun in der Türkei, wehalb sie nicht im Ebersberger Amtsgericht erschien.

Der große Bruder, ein 25-jähriger Verkäufer, erklärte auf der Anklagebank, dass diese Anschuldigungen allesamt komplett erfunden seien. Seine kleine Schwester habe psychische Probleme gehabt und habe unbedingt statt zur Schule zu gehen lieber Youtuberin und Instagramerin werden wollen.

Mädchen hat sich Verletzungen vermutlich selbst zugefügt

Da die Familie ihr immer wieder erklärt habe, dass sie zur Schule gehen müsse und nicht die ganze Zeit am Handy verbringen könne, habe sie wohl gehofft, ihre große Freiheit im Jugendheim zu finden. Deshalb sei sie immer wieder zu Jugendamt und Polizei geflüchtet.

Als sie von dort dann wieder zurückgeschickt und ihr gesagt worden sei, dass sie nur von ihrer Familie wegkäme, wenn sie daheim etwa geschlagen werden würde, habe sie sich die Gewalttaten einfach ausgedacht, so die Vermutung des Angeklagten. Die von der Polizei mit Fotos dokumentierten Verletzungen habe sie sich schätzungsweise selbst zugefügt. So die Version des Angeklagten, der von Zeugen entlastet wurde.

Mutter und Schwester bestätigen: Mädchen hatte psychische Probleme

Seine Ausführungen bestätigten die große Schwester, die sich in der Vergangenheit wegen ähnlicher Anschuldigungen verteidigen musste (das Verfahren wurde eingestellt) sowie ihre Mutter. Der Angeklagte habe seine kleine Schwester niemals angerührt, sie habe eben mentale Probleme gehabt und sich komplett falsche Hoffnungen gemacht, dass sie beim Jugendamt tun und lassen könne, was sie wolle. Das Tragen des Kopftuches sei obendrein durchgehend freiwillig gewesen. Gezwungen, geschweige denn deswegen gestritten oder geschlagen, habe sie niemand.

Da die vermeintlich Geschädigte nicht für weitere Rückfragen zur Verfügung steht, fand am Ende das Prinzip „Im Zweifel für den Angeklagten“ Anwendung. Richterin Vera Hörauf sprach den Angeklagten schließlich frei, die Kosten fallen der Staatskasse zur Last.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.